【1984】聽新語學雙重思想　鍾劍華：不知是人話、鬼話還是假話

鍾劍華是理工大學社會政策研究中心主任，他筆下寫過的評論文章逾千篇，亦多次引用奧威爾《1984》的內容，月旦時政，這本書更影響了他的價值觀。原來中學時期的鍾劍華，鍾愛毛澤東詩詞的豪情，直到讀了《1984》後，反思文革時期的造神運動，並以小說內容提醒自己不要讓極權到來。他批評，現時官員創作「新語」，政客為保利益學習「雙重思想」，每日聽着不知是人話、鬼話還是假話。 1984系列之五

《1984》出版70周年系列報道：

【專頁】《1984》出版70周年 政治預言小說預知未來？

（一）導讀：奧威爾筆下的極權世界

（二）香港譯者劉紹銘：極權去到盡 「1984」便會發生

（三）寫奧威爾式《中國夢》 異見作家馬建：香港摻了鹽變了味

（四）拒學真理部銷毀歷史 前檔案處長朱福強：守着記憶大門

（五）聽新語學雙重思想 鍾劍華：不知是人話、鬼話還是假話

（六）圖輯：《1984》預言與現實 奧威爾在當今世界的身影

鍾劍華以《1984》的小說內容提醒自己不要讓極權到來。（歐嘉樂攝）

曾鍾情毛澤東詩詞 被封為「華主席」

鍾劍華在其辦公室中，隨手找出幾個不同版本的《1984》，還有匈牙利作家道洛什．久爾吉（Dalos György）的續作《1985》，以及日本作家村上春樹的致敬作《1Q84》。翻開小說，每數頁就有綠色熒光筆畫出重點，旁邊還用鉛筆寫上筆記，比較不同譯本的用字，甚至找出英文版的不同之處，「會思考不同用語的選擇，了解最真實的原作。」他如此解釋。

在《1984》裏，主角溫斯頓因無法改變現實，由一個有反叛精神的人變為完全順服於黨的員工。他等候處決時決定結束所有的掙扎，認為戰勝了自己，並深愛着「老大哥」。

這個結局，改變了鍾劍華的想法。他讀中學時喜歡毛澤東詩詞的豪情，更常在班房朗誦。當時毛澤東去世後，華國鋒接班，他因此被同學封為「華主席」。預科的時候，第一次讀到奧威爾的《動物農莊》和《1984》，讓他反思文革時狂熱的偶像崇拜，醒覺盲從領導人配合極權主義，會對社會造成永久傷害。

鍾劍華會比較不同譯本的用字，「會思考不同用語的選擇，了解最真實的原作。」（歐嘉樂攝）

冀為建民主中國出一分力

「《1984》的政治預言，給了我一個啟示，要對中國的政治文明扮演一個角色。」1980年鍾劍華入讀中文大學，與其他香港青年一樣，對改革開放有所期盼，因為鄧小平指要在工業、農業、國防、科技四個現代化上幹出成績，「我們就想會不會有第五個現代化？而政治現代化呢？」當時部分港人也認為殖民主義不好，既然1997年回歸是必然事實，鍾劍華希望自己能為建設民主中國出一分力。

然而，1989年六四事件，敲碎了鍾劍華對中國的樂觀想像，「那年發生的事，（起草中的）《基本法》條文及回歸的承諾都隨即收緊。」他不諱言，看不見中國政府有意就過去的錯誤作出任何道歉，加上近年香港的政治環境，包括檢控佔中參與者、褫奪部分立法會議員資格等，令人憂慮《1984》所描述的景象會來臨。

鍾劍華早前撰文，批評前特首梁振英收取UGL的5,000萬元款項，結果連收兩封律師信。（資料圖片 / 余俊亮攝） 「為何不能公開談論？」 《1984》中，國家有四大部門，其中「仁愛部」掌管法律與秩序，任何人對「老大哥」不敬，便會被「仁愛部」拘留、接受再教育，甚至被處以極刑。現實中，鍾劍華也有對「黨和國家領導人」不敬，比如，他早前撰文批評現任全國政協副主席、前行政長官梁振英，被對方控告誹謗。 「我一定不會變到深愛着老大哥。」鍾劍華雖然堅拒噤聲，但慨嘆也許有人因威權而害怕，面對不公義時，選擇沉默，甚至改變立場，在他眼中，這與《1984》中的「雙重思想」概念不謀而合。 香港的「雙重思想」具體表現在哪裏呢？鍾劍華以褫奪不同政見的人參選議員資格為例指，即使政府內部與建制派陣營裏，也有人認為將政治審查加入選舉是不當的，違背人人都應享有言論自由和被選舉權的原則，然而，建制派人士只會暗地裏討論事件，無人願意公開指出事實。「為何有些事情要私底下才能說，公開就不能談論？反映了政治權勢凌駕及籠罩下，有人是雙重思想，出現矛盾的表現。」

There will be no loyalty, except loyalty towards the Party. There will be no love, except the love of Big Brother. 除了對黨得要絕對的忠誠外，任何人或事都可以出賣。要愛，就愛老大哥。 奧威爾，《1984》

《1984》中，黨控制思想的工具，除了「雙重思想」，還有「新語」，刪減大量詞彙，並重新定義意思，從而更易控制思想。

鍾劍華覺得，政府採用似是而非的回應批評，就是現實中的新語。例如面對西方對一國兩制的批評，港府僅以一句「《基本法》已經在香港得到全面而成功的落實」來回應。「不需要回應別人指出的事實，只要創造一個新口號便可以避答所有問題。」他舉例，官員們常說要愛國愛港，但到底什麼才是愛國愛港呢？「更說愛國愛港是理所當然、順理成章，天經地義，我覺得這些都是新語。」

2019年4月24日，佔中九子案宣判，現場有市民聲援，眾多記者採訪。（資料圖片 / 羅君豪攝）

對香港仍抱有希望

鍾劍華提到，港獨、黃絲等概念也屬於新語，官員們忙着說「阿爺」喜歡聽的話，「但他們內心不至於愚蠢到連人話、鬼話、真話、假話都分不到」。他說，甚至任何反對意見，扣一個帽子就變成「港獨」，就如他自己無論寫什麼文章，總會有人不看內容就留言斥責他是「黃絲講師」，在不知不覺間，新語已經變成港人生活的一部分。

鍾劍華仍抱有希望，因他根植香港，熱愛這個地方。他形容自己是一個會行走的檔案，會把香港的價值及歷史傳承下去。

納粹德國宣傳部長戈培爾（Joseph Goebbels）擅長用謊言來做政治宣傳，更有「謊言重複一百次就會變成真理」的「戈培爾效應」一說，但鍾劍華堅信謊言不能蒙蔽所有人：「謊言雖然可以蒙蔽所有人於一時，可以蒙蔽某些人於永久，但卻無法永遠蒙蔽所有人的可能」。他認為，新語、雙重思想，不能長期維持下去，「一時的勝負在於力，千古的成敗在於理」，任何人在當下如何呼風喚雨，最終也要受歷史的審判。

上文節錄自2019年5月6日出版第161期《香港01周報》文章《〈1984〉出版七十年 政治預言小說預知未來？》。

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