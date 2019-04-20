戲曲中心4月零節目　開幕三個月使用率僅三成　正進行提升工程

西九龍文化區戲曲中心開幕至今已三個月，但平均出租率僅31%，今個月更是全月「零節目」。 西九文化區管理局回應時指，場地使用率並不單單只以演出的日子計算；而4月因為進行提升工程，才不接受租用；而5月起大劇院的預計使用率已達75%，隨後將繼續提高。

戲曲中心開幕至今僅三個月，整個四月大劇院竟然零節目。（資料圖片 / 羅君豪攝）

被捧為殿堂級表演場地的戲曲中心，不少粵劇界人士在開幕初期已反映，戲曲中心的日租達七萬元是太貴，相較常用的高場日租8,000元，劇團難以負擔；直言「點好點靚都負擔唔到」，因而選擇暫時不租用該場。

或是受場租影響，中心開幕至今已逾三個月，惟大劇院至今只上演過28場戲，平均出租率僅31%；而今個月（4月）大劇院更是「零節目」。

西九文化區管理局回應查詢時指，場地使用率並不單單只以演出的日子計算，還包括劇團綵排、入台、離台以及內部提升工程等，因此大劇院在開幕劇季內已充分被使用。

局方又提到，大劇院是按照原定計劃於4月份進行提升工程，務求為觀眾帶來最佳的視聽享受，才不接受租用。又預計從5月起到明年3月，大劇院的預計使用率已達75%，隨後將繼續提高。