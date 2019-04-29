警隊175周年紀念特刊5月1日發售　設AR效果特別部隊逐個睇

今年適逢是香港警隊成立175周年，香港警隊特別編製了《香港警隊一百七十五周年紀念－忠誠勇毅 心繫社會》紀念特刊，並於周三(5月1日)起於各書店公開發售，定價175元。 為增添特刊趣味性，警務處特別設計流動應用程式，讓讀者透過擴增實境（AR）觀看書中12條影片、6個相片集及2個3D立體模型。此外，特刊設有虛擬實境（VR）遊戲，以賽車「過關斬將」方式，探索警隊歷史及發展。

介紹各部門、有趣典故及術語

香港警隊編製的《香港警隊一百七十五周年紀念—忠誠勇毅 心繫社會》特刊，回顧警隊175年的發展及重大事件，分為「使命承諾」、「勇者無懼」、「精益求精」、「關愛共融」單元，有約2.2萬字、366張相片，介紹警隊各部門及警務人員的工作經歷，及有趣典故及術語由來。

讀者透過「HKPF 175A」流動應用程式，掃瞄特刊中的20個AR圖標，可觀看12條影片，內容包括香港警隊、警犬隊、機場特警組、行動處及反恐演習等；另有6個相片集，包括警隊車輛、船隻及制度等。

此外，特刊更推出兩款3D立體模型，其中特別部隊人員包括飛虎隊、機場特警、爆炸品處理課及反恐特勤隊，讀者可自行選擇模型及槍械，猶如近距離觀看警員英姿。至於另一個擴增實境效果的「世界各地的協作」，則在一個地球上顯示各項國際合作事務。

收錄「佔中」及「佔旺」事件

此外，應用程式內亦有虛擬實境效果的旅程遊戲，模擬賽車道「過關」得分，期間讀者可了解警隊歷史和發展，並收藏14款警隊物品，但需要觀看至少18條影片才能開通全部4個路段比賽。

特刊86頁至89頁，則收錄2014年的「佔領中環」、2016年「佔領旺角」事件，圖文並茂，寫上「警隊為應付『非法佔領』而採取『日峰』行動。」期間「警員果斷阻止示威者的暴力衝擊行為，期間超過100名警務人員受傷。」及「在旺角暴亂中，在場警員敵眾我寡，但仍竭力阻止暴徒破壞社會安寧。」而國家主席習近平於2017年訪港，亦收錄刊中。

香港警察學院副院長招秀美（左）、香港警察學院院長張靜（中）及香港警察學院學習計劃科警司葉傑輝（右），公布警隊紀念特刊將於5月1日公開發售。（李慧妍攝）

為增添特刊趣味性，警務處特別設計流動應用程式，讓讀者透過擴增實境（AR）觀看書中12條影片、6個相片集及2個3D立體模型。（李慧妍攝）

香港警察學院院長張靜表示，多年來警務人員謹守崗位，維持治安，本港去年罪案率約逾5萬宗，是歷來最低。而警隊對上一次推出紀念特刊，已是25年前。