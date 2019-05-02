城大寵物診所經理遭解僱　欲索償不果撤控　笑言不用再受辱

城大太平道寵物診所早前爆出醜聞。有指富商兼城大捐款人王忠秣帶愛犬診症時，要求插隊等無理要求；診所主管兼營運經理曾拒絕。不久後該經理遭提早解約。經理早前入稟勞資審裁處要求取回合約餘下的酬金，案件今（2日）在勞資審裁署審理。惟審裁官指法例要求工作滿兩年才可獲終止僱傭酬金，認為事件未涉無理解僱，經理終決定撤回申索，又在庭外稱，曾在工作期間被罵「垃圾」，現在不用再受辱，會返美國生活。

申索人宋紀匯因合約未足兩年前被解僱，官指未能索終止僱傭酬金。（林樂兒攝）

解僱時尚有13天才滿兩年

申索人宋紀匯，答辯人為香港城市大學。宋在2016年10月24日簽下3年合約，惟宋於去年10月11日被辭退，尚有13天才工作滿兩年。他早前入稟追討剩餘合約日數的薪酬約百萬。

工作滿兩年才可獲終止僱傭金

開庭之初，城大強調有依例支薪，並給了宋兩個月代通知金。審裁官指，法例要求工作滿兩年才可獲終止僱傭金，故此認為本案未能以該法例追討，也意味著事件未涉及無理解僱。宋表示明白，並謂已得到被辭退原因，遂撤回申索。

庭外稱現毋須再受辱

宋於庭外稱，城大計算好於工作將滿2年之際辭退他，此案因技術問題未能繼續訴訟，同時也顯露了校方的管理問題。他認為毋須再受辱，之後會返回美國。

真正解約原因只有校方知道

宋又透露，被辭退當刻並沒有收到表現不佳的評論，不認同城大早前提訊時指他「能力未符職位」及「未能帶領診所未來發展」。他續道，解僱前發生了拒絕王忠秣插隊等特別要求的事件，真正的解約原因只有校方知道。

曾在診所被罵「垃圾」

被問及王忠秣一事，宋稱曾讓王逗留稍長時間探訪寵物，他又稱會拒絕讓竉物的主人插隊。宋又說，在診所工作時，曾被人大罵「垃圾」，但他只會按章為小動物診症，不太理會人事關係。

案件編號：LBTC3803/2018