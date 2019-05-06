工程承建商推監督施工紀錄數碼化平台　防文件缺失、造假

近年本港基建工程屢爆問題，當中港鐵沙中線紅磡站涉缺失施工紀錄及後補加簽醜聞。為提升本地工程監察質素，本港工程承建商之一金門建築開發了一套可供承建商、工程顧問及客戶監督工地施工狀況的數碼化平台「Inspecto」，管理「檢查及測量申請」（RISC）的狀態，以提升透明度及杜絕造假情況。

沙中線紅磡站屢被揭工程出問題，包括有施工紀錄缺失。(資料圖片)

金門日前推出監督系統數碼化平台Inspecto，系統由流動應用程式、儀表板及實時提示功能組成，並分別於中九龍幹線—啟德西工程及西九龍文化區M+試行系統。

金門建築董事及首席資訊總監朱凱威解釋，當工地完成某項工序，並經由地盤監督檢查後，承建商便能透過系統呈交RISC表格，且系統會向工程顧問等涉事方發放實時通知，提示相關人士進行電子簽署。

當收到「檢查及測量申請表格」的通知後，檢測人員可以進行工地現場檢查及測量，然後即時將結果上載至Inspecto。（金門建築提供）

施工文件上載至雲端具追溯性

同時，RISC表格會即時上載至雲端，並以加密程序處理，從而提升透明度，料今年夏季可應用區塊鏈技術，即所有涉事方均能保存相關紀錄，以杜絕造假情況。

中九龍幹線試行中

金門建築合約經理殷偉明表示，中九龍幹線—啟德西工程一個多月前開始試行Inspecto。相比起以前RISC表格需以一式數份，讓工程監督簽署，現時透過手提電話或電子裝置便能簽署表格並即時上載至雲端，所有文件均具追溯性，同時大大減低填錯表格的風險。而路政署倘需查閱工地紀錄，只需登入系統便能索取相關表格。

承建商丶顧問和客戶可以在Inspecto 系統上共同監督及管理整個工地檢查及測量流程。（金門建築提供）

金門建築總裁何安誠表示，工程監督數碼化將會是大勢所趨，亦留意到路政署最新招標項目均要求承建商擁有相關技術，以創造共通數據環境（Common Data Environemnt），冀Inspecto在不同項目實施試行後，能在今年內全面應用。