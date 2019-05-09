城大為校長興建私人升降機？　校方：專用升降機傳聞不實

香港城市大學民主牆出現「城大擬為校長興建私人升降機」字句，並附有贊成、反對及棄權的白紙及印章，邀請師生就情況表達意見。城大副校長（行政）李惠光今日下午（9日）隨即發聲明「明確否認有關興建校長私人升降機的傳聞」，稱校方通過申請教資會撥款加建的兩部升降機位於李達三葉耀珍學術樓，而非校長辦公室所在的鄭翼之樓；並對有人散播不實的傳聞表示譴責。

大學及專上院校工會聯盟今日（9日）出帖，質疑城大花公帑為校長興建私人升降機。（「大專聯」facebook專頁）

城大指近年升降機流量飽和

大學及專上院校工會聯盟今日（9日）出帖，質疑城大花公帑為校長興建私人升降機，對於有關質疑，城大發聲明解釋，指城大校園近年因使用率急劇上升，出現升降機流量飽和問題，過去數年校方一直尋找及研究不同方案，包括曾計劃把校長及副校辦公室遷入劉鳴煒學術樓頂層，惟郭位於8年前決定將劉鳴煒頂層空間留作學術用途，並不作搬遷。

曾向教資會申請撥款 增設兩部升降機

至於城大校園發展委員會上周會議通過，決定向大學教資會申請撥款所加設的兩部升降機，是位於李達三葉耀珍學術樓，而非校長辦公室所在的鄭翼之樓。而申請撥款項目為「改建、加建、維修及改善工程計劃」。

正考慮重新編配升降機樓層分佈

聲明重申，校方正考慮不同方案，包括重新編配劉煒鳴學術樓內的升降機樓層分佈；於李達三葉耀珍學術樓、楊建文學術樓及鄭翼之樓加設升降機及興建行人天橋，以連接各幢大樓，方便校園使用者便利地往返不同建築物及樓層。‪