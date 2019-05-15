葵涌IVE開設「智逸軒」展示樂齡科技產品　冀日後成產品資源中心

香港人口老化問題日益嚴重，政府近年著力推動樂齡科技，特首林鄭月娥在去年的施政報告中更推出 10億元的「樂齡及康復創科應用基金」；而就樂齡科技，有學校更為此推出展示室，向學生及公眾展示最新的樂齡科技產品。 葵涌香港專業教育學院（IVE）早前啟用樂齡科技產品展示室「智逸軒」，除了作為教學用途，校方更希望可以令公眾增加到樂齡科技的認識。

葵涌香港專業教育學院（IVE）「智逸軒」在3月已正式啟用，展示協助長者居家安老的智能科技設備和輔助工具。（洪嘉徽攝）

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IVE「智逸軒」分設客飯廳、睡房及浴室設施

設於葵涌IVE的「智逸軒」在今年3月啟用，場內分為四個區域，展示針對復康人士、長者所需的科技產品。第一個為客飯廳，當中的智能鏡是鏡子與平板電腦結合，除了能夠得到實時的健康資訊，更可以透過應用程式與親友視像通話；第二為睡房，展出了如輪椅床等實用的科技產品。

第三則為長者最需要協助的重地浴室，除了多個有防滑措施的裝置，當中可以伸延的長柄洗手盆、附設升降功能的電動馬桶，有助減少長者在浴室走動的時間，減低滑倒的風險；而在廚房亦設有升降廚櫃，方便輪椅人士拿取高處的物品。

葵涌IVE應用科學系署理高級講師胡煒生（右）稱，希望「智逸軒」日後能成為資源中心，讓長者有渠道購買心頭好。（洪嘉徽攝）

將開放預約參觀 由學生帶領講解

「智逸軒」的出現，讓學生多一個場地試用樂齡科技產品。葵涌IVE應用科學系署理高級講師胡煒生指，過去學生只可以在實驗室學習使用產品，但始終與實際環境不同，學生只可以透過家訪、義工服務才接觸到更真實的環境；而現時「智逸軒」就能提供與實境相似的環境。

除了學生以外，胡煒生更指出，為了讓更多人了解現時樂齡科技情況，「智逸軒」更會開放讓公眾預約參觀，由學生義務帶領市民參觀場內產品。他指，做法除了令學生更熟悉樂齡科技產品，也可以提供學生一個面向公眾的機會。未來他希望將「智逸軒」定為產品的資源中心，讓不同公司的產品在此展示，令有需要的長者能夠有渠道購買心頭好。