民政總署加強打擊無牌旅館　五一黃金周共巡查246個處所

「五一黃金周」於上周結束，大批內地旅客於長假期訪港，湧現不少無牌經營旅館。 《香港01》早前報道有人將工廈單位改裝扮「民宿」，經Airbnb出租。民政事務總署於4月下旬至5月上旬加強打擊無牌旅館，於行動中巡查各區、共246個處所。署方人員亦同時於大廈的共用地方張貼告示，呼籲居民向牌照處提供懷疑無牌經營旅館的資料。

民政總署日前加強打擊無牌旅館。（政府新聞處圖片）

民政事務總署轄下的牌照事務處，因應五一勞動節的旅遊旺季，於4月下旬至5月上旬到旅客住宿的熱門地點進行突擊巡查和「放蛇」行動，並聯同其他執法部門於假期展開大規模跨部門聯合行動。當中他們巡查了港、九及新界各區共246個處所，其後將會進行調查工作，當有足夠證據證明有關處所涉及無牌經營旅館，將會立即採取檢控行動。

《香港01》早前發現有工廈單位被改裝成容許過夜的處所。（資料圖片）

牌照處人員亦到訪多個私人住宅屋苑及大廈，在樓宇公用地方張貼告示，提醒訪客樓宇內並無持牌旅館；並派發宣傳單張，呼籲居民向牌照處提供懷疑無牌經營旅館的資料。至於針對透過網上平台招徠的無牌旅館，牌照處成立專責小隊瀏覽互聯網網頁、流動應用程式、社交媒體、討論區等，搜尋懷疑無牌旅館的資訊和情報。當發現無牌旅館的資料，牌照處的執法人員便會跟進調查。

去年共140宗被定罪個案 37宗涉網上平台招租

民政事務總署發言人指，於去年牌照處進行超過15,250次巡查及提出159宗檢控，當中已被法庭定罪的個案現有140宗，包括37宗涉及透過網上平台作招徠的個案。發言人強調經營旅館屬刑事罪行，一經定罪可被判監禁並留有案底，最高罰款200,000元及監禁兩年，並可就罪行持續期間的每一天另處罰款20,000元。