「針卡」仍未電子化　港府僅倡設病人平台自行輸入打針紀錄

本港屢爆發傳染病，除了每年的季節性流感之外，今年亦遭受麻疹肆虐，惟不少市民早已遺失紙本的防疫注射紀錄（針卡），難以掌握自己對個別傳染病的感染風險。 現時電子健康平台「醫健通」僅容許醫護人員閱覽病人病歷，食物及衞生局指，將研究開發病人平台，讓市民自行查閱自己的電子健康紀錄，包括預約、敏感及藥物不良反應等，惟防疫注射方面，當局僅計劃容許市民自行輸入疫苗接種紀錄，病人平台的試驗版料於今年第四季推出，初始功能則預計於2020年下半年正式推出。

本港目前仍靠紙本針卡查閱疫苗注射紀錄。（視覺中國）

公私營醫療機構間互通病歷的電子健康紀錄「醫健通」，登記的病人人數截至上月底已逾100萬人，惟該紀錄僅讓醫護人員查閱，市民未能閱覽自己的健康紀錄。

相反，與香港一海之隔的澳門，當地政府於一年前引入大數據系統，將病人紀錄數據化，市民在登記「澳門公共服務一戶通」帳號後便可查閱病歷，更包括過往50年的疫苗接種紀錄。

據食物及衞生局提交予立法會的文件顯示，政府互通系統的第二階段發展將包括建立病人平台，而食衞局外聘顧問研究國際經驗，收集本地持分者對病人平台的意見，反映病人平台的構思受歡迎。

疫苗紀錄電子化？食衞局：可讓病人自行入紀錄

食衞局稱，病人平台可幫助病人更積極管理自己健康，平台將發布公眾健康資訊，健康紀錄方面則包括藥物、預約、敏感及藥物不良反應。惟平台未有提供病人疫苗接種紀錄，文件稱，政府初步計劃只是在平台加入兒童生長圖表，並讓使用者輸入防疫接種紀錄。當局指，將來會考慮進一步擴闊供閱覽的資料範圍，以及可自行輸入數據的範圍。

病人平台的試驗版料於今年第四季推出，將由病人組織及葵青地區康健中心等用戶先行測試，初始功能則預計於2020年下半年正式推出。

澳門市民可在網上清楚知悉疫苗接種紀錄。（何栢良提供）

紙本針卡落後澳門 本港衞生署2013年起始電子化針卡

翻查資料，食衞局曾透露，衞生署的臨床訊息管理系统自2013年起，記錄由衞生署提供的疫苗注射纪錄，當中包括香港兒童免疫接種計劃涵蓋的疫苗、學校外展計劃的季節性流感疫苗、政府防疫注射計劃以及疫苗資助計劃涵蓋的疫苗。

醫院管理局及私營醫護機構的醫護人員，也可通過食衞局轄下的電子健康纪錄互通系統，查閱已登記醫健通的服務使用者的相關疫苗注射資料。