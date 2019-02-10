【大埔九巴車禍一周年】872線單層巴僅五乘客　車長﹕都有啲緊張

大埔公路九巴872線雙層巴士翻側19死車禍，事隔一年，今日年初六（2月10日）沙田馬場亦舉行賽馬，九巴亦如常安排特別班次專車，包括三班872X及一班872線，接載馬迷離開往大埔中心。香港01記者在沙田馬場巴士總站直擊，主要觀看一年前肇事872線九巴的運作情況，惟今天只有五名乘客上車，當中三人是巴士迷。車長阿裕駕駛此路線約三年，坦言車禍發生後，每次駕駛此路線「都有啲緊張」，會份外小心。而記者實測，872線全程平穩，駛至岀事位置的彎位時車速明顯收慢。

車長阿裕駕駛此路線近三年，而車禍發生後，「都有啲緊張」。(黃廸雯攝)

奪去19條性命的九巴872線，原本是雙層巴士，惟發生車禍後，已改用單層巴士接載乘客，但行車路線沒有更改。九巴另加設872X線，起點及終點與872相同，但改經吐露港公路。今日是大埔車禍一周年，剛巧沙田馬場亦是賽馬日，為接載馬迷離開，九巴共安排四班巴士，頭三輛為872X線，最後一輛為872線單層巴士。記者目測，大部份馬都乘坐872X線離去，最後開出872線只餘廖廖數人。

車長阿裕﹕都有啲緊張

872線單層巴士預計6時25分開車，車長阿裕約15分鐘前已登車及啟動引擎，並仔細檢查車廂及車尾，然後作紀錄。他向記者指，駕駛此路線近三年，而車禍發生後，「都有啲緊張」，故會份外小心，注意路面情況，不會超速，安全駕駛。

車速穩定 出車彎位慢駛

據悉，今日入場馬迷不多，開往大埔中心的872X及872的馬迷乘客減少。而872線的上車乘客只有五人，當中三名中學生是「巴士迷」。而記者登車實測，872車程歷時19分鐘，全程中途未有乘客下車。車長阿裕駕駛平穩，明顯小心，尤其駛至岀事位置大埔尾巴士站前的彎位特別慢駛，非常注意安全。

三名巴士迷特地提早到巴士站等候乘搭872，就讀中四Jimmy稱，首次乘搭872，稱872走山路較872x走公路較崎嶇。問及有否留意一年前的意外，他稱不擔心發生意外。下車後，問他乘搭感覺，他表示正常，未有特別感覺。