尼籍少年涉灌醉並強姦少女　疑封鎖對方帳戶　遭指控辯稱互不相識

尼泊爾籍少年在社交媒體認識一名菲律賓少女不久，即帶酒水造訪少女家中，並不斷叫她喝酒，然後涉嫌把少女強姦。少女事後向少年發訊息表示不滿，少年回應「WOW」之後即封鎖對方戶口。少女向社工傾訴後報警，少年卻稱從未見過事主，更稱其母親可以做證案發當天他一直留在家。少年否認一項強姦罪，案件今（17日）在高等法院開審。

被告Subba Alson，否認2017年7月31日強姦與他同齡的女事主。（資料圖片）

被告Subba Alson，17歲，被控於2017年7月31日強姦女事主，二人案發時均15歲。

Facebook傳訊談性話題

庭上播出女事主前年12月與警方的會面的錄音，事主稱從友人照片見過被告，2016年二人在Facebook成為朋友。2017年3月，她首次在朋友的生日會上見到被告真人，二人並無談話，至案發前一星期才開始在Facebook傳訊。兩人玩True or Dare時，被告曾提及性話題，又安慰女方只是個遊戲，不必害怕。

帶同酒水探訪兼為事主倒酒

被告又說有感情問題，問事主要否見面聊天，事主遂邀他到其住所。案發當日，被告帶同家鄉食品及酒水前往，兩人在客廳吃東西及傾談。事主入房聽電話，被告跟去，其後兩人在房內繼續聊天及聽音樂，被告說到前女友，並取出酒來，又替對方倒酒。

完事後問是否喜歡

事主後覺暈眩，被慢慢推倒躺床，又突遭被告親吻。她問被告在做什麼，被告說：「沒事，不用怕。」事主形容事情發生得很快，被告拿走她的被、脫了她的短褲後，再脫掉他身上的衣物，強行打開她雙腿。她昏混非常，曾推開被告但不果，被告卻按住她肚子，她感到私處遭對方下體插入，陰道的痛楚愈加強烈，整個過程中一直覺混亂害怕、不知所措。直至被告在她的肚皮上精液，並問她感覺如何、是否喜歡，之後便離開。

事後封鎖事主帳戶

事主稱事後有向被告發訊息表示不會再信他，被告卻回應「Wow」，之便封鎖她，此後沒再聯絡。

事主母親留意到女兒有異加以詢問，事主為免令患病的母親擔心，裝作無事。她翌月曾以訊息向同學透露被姦，9月開學見面亦有再說及此事，同學建議她告訴母親。兩個月後，事主與社工訴說事件。

被捕後稱不認識事主

控方今早開案陳詞指，案發前事主不曾飲酒，她只打算與對方在家中如普通朋友聽歌聊天。被告於去年2月被捕，會面中向警員表示自己不認識事主，也未曾見過對方。他又指沒有到過事主住所，但不知案發時自己身處何地。而辯方之後提出不在場證據，指被告在案發日整天都在油麻地住所，被告母親可以確認。

案件編號：HCCC3/2019