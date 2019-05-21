外科醫生李永康酒駕罪成遭醫委會警告　專科資格待教育委員會處理

外科專科醫生李永康在2015年因酒後駕駛與小巴相撞，在東區裁判法院被裁定一項酒後駕駛罪名成立，被判罰款5000港元及停牌1年。醫務委員會今日（21日）召開紀律聆訊，裁定向李永康發警告信，其外科專科資格則交由醫委會轄下教育及評審委員會另行處理。

外科醫生李永康5年前被判酒駕罪成，醫委會今（21日）召開醫務聆訊，向李永康發出投訴信。（資料圖片）

案情指，李永康於2014年12月5日深夜駕駛電單車時，在鴨脷洲橋道與一輛小巴相撞，意外未有造成傷亡，事後李接受酒精呼氣測試，酒精濃度是每100毫升有44微克，超出法定水平22微克的一倍，他被帶返警署，並於約一小時後再接受酒精呼氣測試，酒精濃度仍達41微克。李永康在2015年2月17日在東區裁判法院被裁定罪成，判停牌1年及罰款5,000元，需參與駕駛改進課程。

李永康的代表律師求情時指，李就事件感到內疚，過去常為此事反省，調查期間十分合作，亦有上駕駛改進課程，重犯機會低。醫委會研訊小組主席麥列菲菲表示，酒後駕駛是嚴重罪行，作為醫生應知道其罪行所帶來影響，她又提到今次沒有導致傷亡只是幸運。麥列菲菲稱，考慮到李永康有悔意，認為其重犯機會不高，故向其發警告信。