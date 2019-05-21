Supper Moment演唱會非禮案　事主描述被碰面積太大　男樂迷罪脫

本地樂隊Supper Moment赤柱戶外演出時，台下疑發生女樂迷被非禮案，倉務員涉嫌趁樂迷聽歌情緒高漲時，用下體頂撞前排兩名女「粉絲」，惟案件經審訊後，裁判官認為其中一名女事主未有即時指罵被告，反而說過「唔緊要」，另一女事主聲稱被觸碰的範圍又太大，直言：「下體無咁大既闊度。」雖然裁判官亦認為被告行為讓人起疑，但基於疑點利益歸於被告，今（21日）於東區裁判法院判被告罪名不成立。

被告楊駿日(前)被控在樂隊Supper Moment演唱會上非禮女樂迷。（馮家淇攝）

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事主覺臀部被溫暖物體緊貼

被告楊駿日，24歲，報稱倉務員，被控三項非禮罪，指他於2017年11月4日非禮約20歲的女事主X，及15歲女事主Y。

案情指，事主X及Y前年11月4日在赤柱觀賞Supper Moment表演，突然發現被告站在她們背後，並雙手搭着她膊頭，其後感到臀部被「溫暖物體」緊貼，懷疑是被告下體。

未能排除案件出於意外

裁判官彭亮廷裁決時指，X在會面記錄稱第一次被緊貼是意外，但盤問期間最少兩次表示「不清楚是否出於意外」。由於X不能排除事件出於意外的可能性，彭官認為涉及事主X的非禮罪不成立。

X回應不夠嚴肅帶玩弄之意

彭官又指，事主X已20歲，思想成熟，當日察覺被告疑想向在旁的事主Y打主意，懂利用藉口跟Y調位，又稱目睹被告用相同手法觸碰Y，然而彭官認為，若她感到被侵犯，為何仍讓被告雙手搭她膊頭，認為事主X的反應異於一般被侵犯的女性。

此外，被告碰到事主X時曾稱：「有音樂就控制唔到。」X卻回答：「唔緊要。」彭官認為她的反應，其實有容許被告身體接觸的意思，認為X當時反應不夠嚴肅，帶有玩弄之意，既然X感被侵犯，為何不即時指罵被告或鬆脫。

被告可能將Y認成X

X與被告相處非敵對，X與Y看演唱會期間曾調位，彭官認為被告有可能將Y認成X，才會觸碰Y。他又認為當時被告隨歌起舞，有機會不清楚前面是X還是Y。

事主Y形容受侵範面積太大

Y的證供同樣存有疑點，她曾用雙手示範被觸碰位置，範圍包括左右兩邊臀部，彭官質疑範圍太大，更指「下體無咁大嘅闊度」。他指Y有留意被告是否將袋掛在身上，但表示不肯定。彭官認為Y答案模棱兩可，被告某階段可能曾將袋掛於身上，有時則放於地上。他質疑Y指被觸碰半分鐘，時間不短，當時樂迷都隨歌起舞，應可乘機擺脫被告。

彭官指被告行為使人生疑，但X及Y證供不可靠，基於疑點利益歸於被告，判被告罪名不成立。

案件編號：ESCC79/2019