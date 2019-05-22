被指詐騙投資者　裁判官指事主證供不清晰　 女顧問罪脫

北京中原一名女顧問為內地投資者辦理投資移民手續時，叫他到新鴻基證券開戶，涉款逾2000萬港元。投資者事後覺得不對勁，向顧問的上司查詢，發現顧問疑詐騙。裁判官今(22日)在東區法院裁決時指，事主證供不清晰，期間只表示不滿被告未有透露收取佣金，但沒有提及被告虛假表示不做投資服務。基於疑點利益歸於被告，女顧問被裁定罪名不成立。

被告劉佳林，31歲，為北京中原瑞豐投資諮詢有限公司（北京中原）前財務顧問，被控一項詐騙罪。

被告被控詐騙逾2000萬元

控罪指，被告在‪2012年8 月26 日至9 月4 日向申請人常城及其母，指中原在港沒有提供投資服務，意圖詐騙而誘使常將2074 萬元，轉帳至新鴻基投資服務有限公司（新鴻基投資）的證券買賣帳戶，令常及相關公司蒙受不利。

女被告劉佳林在脫罪後離開法院。(馮家淇攝)

女被告劉佳林今在東區法院被裁定罪名不成立。

裁判官指事主證供不清晰

暫委裁判官林子康裁決時指，事主常城為案中關鍵人物，其證供卻不清晰，如辯方盤問時指「是否肯定被告曾表示不做投資？」及「中原沒有產品，是與其他公司合作」常稱記不清、不肯定，又指他可能以為被告所指「中原不做產品」，是中原不做投資服務之意思，因此對被告產生誤解。

林官指常城感到受騙，因被告未有告訴他中原都可以做投資，沒有給予中原這個選擇。林官又指常稱不滿被告未有透露曾收佣金，移民服務做得差及慢，但不代表被告曾虛假表示不做投資服務。林官指基於疑點利益歸於被告，判女顧問罪名不成立。控辯雙方就訟費有爭議，押至5月27日再訊。

案件編號：ESCC26/2019