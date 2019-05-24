沉降停工指標放寬6.5倍至150毫米　輕鐵天榮站地盤本月底起復工

港鐵公司輕鐵天榮站自去年錄得沉降超標，毗鄰的發展商住宅地盤停工近一年。元朗區議會早前召開會議討論相關事宜，期間屋宇署公布天榮站月台最新沉降幅度為96毫米，且發展商新鴻基地產更自爆，向當局提交修訂停工指標至150毫米（15厘米）的申請。 屋宇署今日（24日）公布，接納天榮站毗鄰工程復工要求，地盤可於本月31日起分階段復工。同時，屋宇署接納停工指標大幅修訂為150毫米，較原訂80毫米大幅上調近一倍，更比最初的指標20毫米高出6.5倍。 屋宇署將額外加強監察地盤附近的屋苑及公共設施沉降情況，包括在栢慧豪廷、麗湖居以及附近中學加裝沉降監測點，並設24小時聯絡熱線，讓居民查詢有關沉降的最新數據。

根據屋宇署提交區議會的文件顯示，截至5月7日，輕鐵天榮站月台最新沉降幅度為96毫米。（資料圖片）

屋宇署：確認復工不影響輕鐵安全

輕鐵天榮站7號月台自去年錄得沉降超標，故去年6月25日開始暫停毗鄰有關物業發展項目的樁柱工程。屋宇署表示，確認有關鐵路設施結構安全，機電工程署以及港鐵亦確認復工不會對鐵路設施結構及鐵路運作安全構成影響，故今日接納工程復工申請。

而相關的建築工程將於本月31日起分階段復工，會首先完成灌漿工程，並向屋宇署提交灌漿工程成效的評估，待屋宇署滿意灌漿工程成效後，發展商便可恢復進行餘下的工程。

發展商需定期提交沉降監測數據

另外，發展商就沉降停工指標擴至150毫的申請，基於土力工程處有關項目的註冊結構工程師對沉降幅度的估算，認為不會影響鐵路運作安全，故批准月台的預設暫時停工沉降指標修訂為150毫米。

發言人又指，因應天榮站情況，屋宇署批准有關打樁及挖掘工程的修訂圖則時已施加額外條件，要求項目的發展商、註冊結構工程師、註冊岩土工程師及註冊承建商於進行餘下工程時必須採取一系列措施，涉及定期提交沉降監測數據，並按照量度的沉降數據，每月及於各種類工程展開前檢討沉降幅度的估算及更新有關鐵路設施的結構分析。

倘天榮站月台再次沉降超出停工指標，有關工程將再次停工。

現時有3條輕鐵路線途經天榮站，區議員擔心影響居民出行安全。（資料圖片）

屋宇署今日再向元朗區議會提交文件，當中提及項目的註冊結構工程師將額外加強監察地盤附近的屋苑及公共設施沉降情況，包括在栢慧豪廷、麗湖居、十八鄉鄉委會公益社中學、伊利沙伯舊生會中學及香港青協李兆基小學等附近的路面加裝沉降監測點，並每日讀取沉降數據。

同時，區內市民亦可透過地盤的24小時聯絡熱線，查詢有關沉降的最新數據。

區議員批屢搬龍門：梗直對港鐵心死！

元朗區議員李月民就當局批准停工指標「搬龍門」至150毫米，直斥「係成個手掌沉落去，簡直妄顧乘客安全」。他又指，區議會多次就天榮站沉降召開會議與當局商討，並多次反對擴大停工指標，惟當局及港鐵依然未有正視問題，「梗直對港鐵心死！」

李月民續指，現時有3條鐵路線途經天榮站，影響當區居民出行安全，認為港鐵應提供接駁巴士的取代方案，以免市民「心驚膽跳」。

港鐵表示，知悉政府同意輕鐵天榮站物業項目地盤可恢復，以及預設停工指標由80毫米修訂至150毫米。港鐵稱經謹慎審視及考慮，同意工程復工不會對鐵路安全構成影響，而港鐵的鐵路保護組人員會繼續密切監察，確保鐵路營運安全。

新鴻基地產回覆《香港01》表示，歡迎政府就天榮站物業發展項目工程的最新公布，新地將繼續與相關政府部門及港鐵保持緊密溝通；同時重申，會確保獲批准恢復的工程符合政府部門要求及規定，並不對鐵路服務或公眾安全造成影響情況下才進行。

建築公司工程人員上年7月在輕鐵天榮站站月台量度。（資料圖片／立法會議員鄺俊宇提供圖片）

最初停工沉降指標為20毫米

運輸及房屋局副局長蘇偉文去年7月於立法會「自爆」輕鐵天榮站月台出現沉降，導致附近住宅地盤工程停工。天榮站的停工沉降指標由最初訂為20毫米，其後經屋宇署及相關註冊結構工程師評估後，將上限調整至80毫米，至今更大幅「搬龍門」至150毫米。