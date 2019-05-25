理大宿生街道噴香檳　坐開篷巴士站立舉手　事後致歉認危險

理工大學「務賢堂」學生宿舍上周六（18日）舉行一年一度「巴士遊」活動，宿生坐開篷巴士行車經過紅磡隧道時，不少人情緖高漲，在上層站立及舉高雙手，狀甚危險；另外，宿生又在街道開香檳慶祝，以致弄污街道。 「務賢堂」周一在Facebook專頁致歉，強調日後必定多加留意，避免同類事件發生，又稱事後已清理街道。

從相片可見，當晚有約80名宿參加，ig相片提到要「一大班人一齊大嗌就係爽！嗌到聲都沙都要keep住嗌 大家真係好熱情好正阿」。（理大務賢堂instagram圖片）

理工大學宿舍「務賢堂」上周六起舉行一連七天的「務賢祭」活動，不過，周六的巴士遊活動引起網民熱議。根據社交平台「街坊監察隊」專頁指，當日有逾50位「務賢堂」宿生坐開篷巴士，當巴士經過紅磡隧道時，學生情緖高漲，多人站立及舉高雙手。

理工大學「務賢堂」周一在Facebook專頁致歉，承認同學在巴士遊期間，在巴士上層作出危險動作，當時已即時提醒參加者注意安全。另外，「務賢堂」指，宿生亦承認在公眾地方開香檳以致弄污街道，晚上11時前在戶外舉辦活動的噪音或聲響可能滋擾到部份市民，就此向公眾道歉，強調日後必定多加留意，避免同類事件發生。

理大「務賢堂」宿生在街道開香檳慶祝以致弄污街道，宿舍為此致歉。（街坊監察隊facebook）

理大回應：同學有悔意

香港理工大學回覆查詢指，知悉務賢堂的宿生舉行「務賢祭」一系列的活動，其中也包括巴士遊的項目。校方一向重視學生行為操守，已與相關負責的同學了解及跟進事件，同學經已明白過錯，並已表達悔意。