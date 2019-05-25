【西鐵避雨狗】狗女雨雨反叛？　愛協人員：溫馴好乖　超重要減肥

一隻唐狗於周一（21日）晚上滂沱大雨期間，闖進西鐵線列車內，其後被港鐵職員帶離車廂，漁護署昨日（24日）將牠移交愛護動物協會（SPCA），入住愛協九龍中心領養部，並取名為「雨雨」。 雨雨在領養部住了一晚，協人員為牠檢查，除了發現牠患有常見的心絲蟲病外，更指牠身型略為偏大，有點過肥，不愛吃乾狗糧，而是愛吃灼雞肉，笑牠之前可能「有咩好嘢食過」，因此提醒新領養人要為牠減磅，以減輕關節負擔。 有聲稱其原主人朋友表示，原名Dolly的雨雨非常反叛、不聽話，經常離家出走。但愛協人員則形容牠是「真係好嘅狗」，溫馴、好乖、開心、好願意接觸人，盼新主人勿當牠只是看門狗。

民主黨立法會議員鄺俊宇今（25日）前往愛護動物協會九龍中心領養動物部探訪雨雨，不過「雨雨婆婆」似乎對「鄺神」不太畀面。（香港動物報提供圖片）

不愛乾狗糧 愛吃白焯雞肉

雨雨昨日入住愛護動物協會九龍中心領養部，一直關注動物權益的民主黨立法會議員鄺俊宇，今早（25日）與《香港動物報》人員到中心探望牠，愛協人員透露雨雨最新情況。

其中愛協人員Anthony及客戶服務部經理Jenny，多次都提到雨雨過重，將來醫好心絲蟲病後，必須減肥。Jenny透露，雨雨挑食，「食嘢暫時OK啦，（牠）對狗糧興趣暫時少啲，可能之前唔知有咩好嘢食過啦。佢好鍾意食白灼雞肉，但對乾狗糧就差少少……新屋企在飲食習慣要改變。」

Jenny表示，新主人要助牠減磅，「佢身型比較大，真係有過胖問題，新主人要留意佢關節，幫佢減磅，等佢關節冇咁大壓力，可以開開心心、健健康康落去。」

雨雨現時於愛協九龍中心領養部暫住，協會人員Anthony提醒新主人須帶牠散步減肥。（香港動物報提供圖片）

治療心絲蟲病 需寧靜環境

Jenny說，雨雨大約9至10歲，年紀不輕，「不可能如BB狗衝埋嚟，叫你同我玩，而且喺心絲蟲病治療期間，要安靜啲，唔可以有太大劇烈運動。」大狗1歲相等於人類7歲，即雨雨已是一位狗婆婆。她指雨雨初到中心，面對一個新環境，有點緊張，加上有心絲蟲病，「唞氣時比平時急速少少」，不過已在治療中。

Anthony也說，相信因為體型問題，感覺牠不太跳跳紮。

愛協人員為雨雨平反：好乖、鍾意黐人

一名聲稱雨雨原主人的朋友，昨接受訪問時，指原名叫Dolly、原居於元朗一個貨倉的雨雨，非常反叛、不聽話，而且不時帶來麻煩，指牠不時離家數日才回來、會與隔壁的狗打架、咬停車場私家車泵把，所以原主人決定棄養。

不過與雨雨相處兩日的Anthony說，牠「性格好溫馴、好乖，好願意接觸人」，盼將來領養牠的新主可多些陪伴特，給牠多些社交機會，「唔係攞咗返去就（負責）看門口、看住個倉。佢係一隻比較合適接觸人、其他動物，真係好嘅狗。」他更讚揚雨雨聰明，「點解咁叻會走咗上去西鐵列車，係咪因為西鐵有冷氣？」

Jenny也讚揚雨雨，「性格係非常溫馴，完全可摸佢，鍾意黐人……係幾開心嘅狗，會自己走埋嚟畀你摸。」

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三萬網民成功爭取漁護署「刀下留狗」

《香港01》早前報道，一隻唐狗於周一在錦上路站闖入車廂，並全身濕透瑟縮一角，經港鐵職員一輪安撫後，最終成功在柯士甸站帶離狗隻。其後，漁護署證實周三（22日）晚尋獲狗主，惟對方已簽棄養，狗女命運引來社會關注，網民發動網上聯署，三萬人要求漁護署「刀下留狗」，勿人道毀滅，最終由愛護動物協會於昨（24日）帶走，並於送往九龍中心領養部，並命名為「雨雨」。