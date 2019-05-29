打理家庭生意婦人常失眠　狂服安眠藥上癮　日吞200粒致抑鬱斷片

失眠，幾乎每人都試過。有人會依賴藥物入睡，但卻隨時成癮，愈吃愈多才能必睡。有打理家庭生意的中年婦人，因長年受失眠困擾，由最初每日進食數粒安眠藥，至高峰時每日吞下200粒，因此出現記憶衰退、口齒不清等後遺症，甚至抑鬱，更無法解決失眠問題。 有精神科醫生指出，安眠藥只能幫助病人容易入睡，服後並不保證有良好的睡眠質素，如會出現早醒。因此建議病人從根源着手，了解失眠成因，解決根本問題。案中病人經一年治療後，藥量減少六成，至每日80粒，但距離目標只服數粒尚有距離。

有失眠人士會服食安眠藥幫助入睡，但可能愈吃愈多，因此醫生建議應從根本解決失眠問題。（視覺中國）

本港2014至2015年度的人口健康調查發現，15歲以上人士當中，有48%曾出現睡眠困擾情況，包括「30分鐘內無法入睡」、「間歇睡醒」和「早醒後無法再入睡」，即失眠。

婦人求診時口齒不清、會「斷片」

精神科專科醫生歐陽國樑就指，曾有一名40多歲、打理家庭生意的已婚婦女，於去年6月向他求診，當時她已需一日服食200粒安眠藥才可入睡，求診時更口齒不清、會「斷片」。歐陽說，失眠問題已困擾該女士十多年，她起初有向家庭醫生求診，獲處方安眠藥，但後期日漸依賴，自行循不法途徑在藥房購買安眠藥，慢慢加藥至最多每日超過200粒，但仍無法解決問題，「身體會慢慢產生耐藥性，愈食愈無效。甚至去到某個比例下，加幾多藥都無效」，終於去年6月求診。

病人若在沒有醫生處方的情況下購買安眠藥（右），除了危害健康，也會屬犯法例。（張雅婷攝） 突然斷藥出現「斷癮反應」​ 歐陽國樑發現，病人早前曾被確診抑鬱症及安眠藥依賴，除了安眠藥外，亦需同時服用抗抑鬱藥及鎮靜藥物。病人曾試過未能購買安眠藥而產生嚴重「斷癮反應」，如抽筋、「斷片」、暴食等副作用，一秒鐘也睡不到。他於是處方針對失眠源頭，並不會造成依賴的抗抑鬱藥、抗焦慮止痛藥及抗精神藥物；同時要求病人將安眠藥分開一日四次進食，並逐星期減少份量，減少日間的「斷癮反應」。 經過近一年努力，病人目前每日仍需服用80粒安眠藥，但口齒不清問題有改善。他形容該女士自控能力較差，目標是將安眠藥劑量減至每日只有幾粒。

歐陽國樑警告，長期服用安眠藥會出現耐藥及成癮，只能幫助短期失眠。（張雅婷攝）

安眠藥無助解決早醒

每日服用逾200粒安眠藥的例子並不常見，但歐陽國樑提醒，很多病人都是從小劑量的安眠藥開始，致慢慢成癮。安眠藥雖然可以快速有效令人入睡，但不保證有良好睡眠質素：「這類藥物最大的問題是只能幫你入睡，中間醒了，幫不到。因此有病人在半夜醒來時要再服藥，甚至無助解決早醒問題。」

歐陽國樑建議，若只是短暫一、兩日失眠，可先用非藥物方法解決，如運動、飲牛奶；如失眠變得持續，甚至影響日常工作，就要考慮向專科醫生求診。

吃200粒安眠藥無致命 有兩大原因

現代安眠藥致安全性較以往為佳，雖然服用大量安眠藥不一定致命，但會有後遺性，如呼吸困難。不過，若一個普通人一次吃200多粒安眠藥，歐陽不排除仍有致命風險，涉事患者仍然生存，是由於從低劑量開始，慢慢產生耐藥性至高劑量，「他們每日都食，不只不會死，而且一點反應也沒有。」