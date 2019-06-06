【政策論壇】中大侯傑泰：用電腦教學愈多　成績愈退步？

現今社會不單家長誤以為孩子每天花時間進行電子遊戲及網上聊天，是電子時代的重要技能，有部分老師也認為使用網絡或以電腦進行教學，既符合潮流，亦能提升學生21世紀生活的技能。 撰文：香港中文大學卓敏教育心理學講座教授侯傑泰

OECD研究：較多利用電腦教學 學童成績下降

國際經濟合作發展組織 （OECD） 2015年利用15歲學童的多國比較研究PISA（國際學生能力評估計劃），分析不同國家（或地區）自2000年起十多年來在學校使用電腦學習的頻率，與該國在這十多年學業成績升降的關係，並發表了詳盡的報告（見OECD, 2015）。

首先，我們發覺學童在學校使用電腦學習頻率愈多的國家，他們在家使用電腦學習的機會也愈多。但OECD指出一項令人震驚的研究結果，他們發現那些在學校較多利用電腦進行教學的國家，如澳洲、瑞典、丹麥、挪威、荷蘭及紐西蘭，他們從2000年起十多年內， 15歲學童的學業成績在各國中下降最多。

國際經濟合作發展組織 （OECD）2015年分析不同國家（或地區）自2000年起十多年來在學校使用電腦學習的頻率，與該國在這十多年學業成績升降的關係，並發表了詳盡的報告（OECD, 2015）。

電腦教學無助深層次學習

要解釋上述結果，有兩類說法。OECD教育總監Andreas Schleicher認為我們使用的是一種21世紀的工具（電腦教學），但學習的卻是一些19世紀的課程（我們的傳統課程），而且在一個18世紀的教學系統中（學校排排坐學習的方法很古舊），所以成效不彰。

另外一些學者卻批判性地說，用電腦教學，只是將牛奶放進一個更漂亮的瓶子或運載工具，並不會增加小孩所吸收的營養。反而，瓶子漂亮了令孩子忘記喝牛奶，最後得不償失。

用電腦教學，只是將牛奶放進一個更漂亮的瓶子或運載工具，並不會增加小孩所吸收的營養。

中大候傑泰：現在所用的電腦教學技巧可能仍停留在引發學習動機等層次；對深層次的學習、分析、應用及記憶轉移等，不一定很有幫助。（資料圖片）

小心設計電腦教學

無論上述那個解釋更貼近現實，我們需留意我們過往及現在所使用的電腦教學方法，不一定有實際效用，而且更易引起網絡成癮等問題。現在所用的電腦教學技巧可能仍停留在引發學習動機等層次；對深層次的學習、分析、應用及記憶轉移等，不一定很有幫助。

難怪數月前我訪問一間世界著名大學的附屬中學，他的校長表示：「我們不多使用電腦教學。我們不是抗拒，而是我們認真地使用過電腦教學，但發覺它用途不大。」

除了課程要改革、以課堂為基地的設計要改變 （看看Massive Open Online Course （MOOC）不再重視在課室上課），而老師也要再接受培訓。

迎接新時代的學習看來絕不容易。

參考資料:

OECD. (2015). Students, Computers and Learning: Making the Connection, PISA, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264239555-en