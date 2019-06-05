【政策分析】政府新守則　風球除下續放假？「颱風假」僅都市傳說

夏天又到，風季將至，作為打工仔的廣大市民，或許都如「子華神」所言，個個都變馬迷，一齊高呼「八號、八號」，希望在沉重的工作壓力下，有颱風或黑色暴雨警告，可多「賺」一日半日假期。不過所謂「打風、黑雨有假放」的說法其實也是都市傳說，因為香港從來沒有法定的「颱風假」。 去年颱風山竹襲港後、市面交通一團糟時，政府未有宣布停工，引爆全城怒火，政府事後檢討天災應對安排。勞工處前日更新《颱風及暴雨警告下的工作守則》（《守則》），訂明在超強颱風惡劣天氣下，政府可因應需要公布「極端情況」，讓打工仔延遲復工，但這僅屬指引性質，並無法律約束力。 至今，政府仍然認為立法宣布停工不可行。 參考台灣做法，當地雖然一樣沒有官方的「全台颱風假」，但卻賦予地方政府權力，在颱風或連續暴雨下宣布公營非緊急服務停工，同時容許民間企業保留彈性，再在法理上賦權僱員不上班而免遭秋後算帳。縱使執行上一樣有爭議，但這起碼賦予政府足夠的權力，處理惡劣天氣下的上班安排問題，可減省一定程度的混亂，值得港府參考。

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香港勞工權益與印度、老撾並列

現時《守則》並無法律約束力，《僱傭條例》只要求僱主不得減少僱員年假、法定假日及休息日，以補償因發出八號或以上颱風警告或黑色暴雨警告損失的工作時間。大部分企業在上述警告生效時不辦公，是因為政府作為全港最大僱主，會在上述情況下帶頭暫停非緊急部門的工作，教育局會宣布停課。約定俗成下，主要私人企業如銀行界等亦會跟隨。

然而，並非所有僱主都如此體諒員工。國際工會聯合會（ITUC）2018年的全球勞工權利調查報告，香港被列為第5級的「對勞工權利沒有保障」，與中國內地、印度、孟加拉、柬埔寨、老撾等並列。

欠缺法例保障下，部分僱主為求賺盡一分一毫，可能會「走法律罅」安排員工在預計打風當日放年假，災後上班困難自然更不是他們的優先考慮。正因如此，去年山竹襲港一役後，大批打工仔明知困難仍要返工，迫爆港鐵站、徒步走過塌樹陣，甚至有企業傳出內部指示，要求員工在打風翌日中午前回到崗位，否則扣糧。而由於政府自己都沒有災後停工應變安排，連部分政府非緊急部門員工，都要認命上班。

山竹吹襲過後，大批市民要冒著危險勉強上班，這張網民上載的「絕望返工相」，可說極具象徵性。（網上圖片）

災後檢討：政府仍不傾向立法勒令停工

在同年10月4日的立法會內務委員會特別會議上，多名議員都認為政府應改善災後復工安排。民建聯鄭泳舜認為，政府呼籲勞資雙方「互讓互諒」根本不可行；工聯會潘兆平認為《僱傭條例》執行上有問題，政府亦應檢視《守則》，是否可以改為透過立法方式執行。

當時官員沒有正面回應立法問題。直至今年4月底，政府向立法會保安事務委員會提交跨部門檢討結果，只表示會成立一個由政務司司長主持的督導委員會，審視風後有否出現極端情況，如有則建議僱員於8號風球取消後，於所在地多留2小時始啟程復工，委員會再按需要決定是否延長時間。直至近日，勞工處正式將之寫入《守則》，政府可在八號颱風警告改為三號颱風警告前發出「極端情況」安排。

但老問題依舊：無論《守則》如何改變，都沒有法律約束力，僱主仍然有權在「評估狀況」後，「認為」僱員上班「沒有困難」，要求他們「按照原先協定」照樣準時返工。在5月7日的立法會會議上，勞工處助理處長（勞資關係）陸慧玲認為，香港有不同工種，不易訂立所有行業都適用的法例云云，至今未見政府立場有改動。

勞工處助理處長（勞資關係）陸慧玲指情況難以「一刀切」全港停工，因為或對部分有需要人士造成嚴重不便。（資料圖片）

台灣天災應對：地方政府有權宣布停工

確實不同工種有各自需要，很難完全一刀切。但和香港一樣不時受風災侵襲的台灣為例，當地《天然災害停止上班及上課作業辦法》（《辦法》）清楚列明，縣市長可因應天災宣布政府各級機關及所有學校停工停課。

對於風災和水災，《辦法》有清晰標準，包括暴風圈在4小時內可能掠過、平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上，雨量達到各縣市指定的水平。即使不符上述標準，如受地形、雨量影響，導致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，縣市長也可宣布停工停課。

《辦法》也提到，因業務需要需輪班輪值、參與救災或其他特殊職務，必須照常出勤或酌留必要人力，經機關、學校首長指派出勤者，例如警察、消防、海岸巡防、醫療等，不適用此辦法之規定。

在台灣，各縣市政府有權就水災、風災等，宣布停工停課。（資料圖片/中央社）

停工之餘亦有彈性 法例賦權僱員不上班

至於民間企業停工安排，須由勞資雙方在符合《勞動基準法》的前提下協商處理。《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》進一步提到，如工作地、居住地或上班必經之處有停工，或是受天災影響阻塞交通致延遲或未能出勤時，員工可不出勤。僱主不得視之為曠工遲到或強迫員工以其他假別處理，也不得強迫補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

故此，台灣將公營部門的天災停工安排直接寫入法例中，然後再立例賦予所有僱員因應實際上班交通困難而缺勤的權利。僱主也不得因為缺勤而秋後算帳，頂多不給缺勤期間的薪資。

山竹吹襲過後，大批被迫上班的打工仔迫爆港鐵站。（資料圖片）

執行細節可再議 立法具必要性

當然實際執行上，台灣停工政策同樣有爭議，例如風暴路徑與覆蓋範圍隨時會變動，可能與氣象局預報不一致；每個縣市有各自獨立決策的權力，也可能導致標準不一的情況。但法規擺在眼前，起碼不會出現香港連政府非緊急部門員工都要上班的荒謬情況，私人企業亦有更清晰標準可跟隨，員工可獲的保障亦更大。

港府必須搞清楚，勞資權力從來不對等，所以訂立勞工政策，尤其這類涉及生命安全的議題時，需要稍為傾向保障僱員一方，甚至立法強制。當然商界可能會質疑，員工缺勤帶來的成本，誰來買單？但需要反問的是，為了一、兩天的利潤，置員工安危於不顧，萬一出事，又誰來負責？