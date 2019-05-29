地產商以招標賣樓避規管　議員促修例限制　陳帆：望業界自我約制

近期部份一手新盤改以「招標」方式賣樓，被指規避監管，更有托市之嫌。有立法會議員今日（29日）向提出質詢，了解當局會否藉修訂《一手住宅物業銷售條例》，加強規管以招標方式出售住宅單位，又批評部份以招標方式的單位，其成交紀錄冊的資料欠清晰，令準買家無法掌握資訊。 運房局局長陳帆回應指，銷監局早前已向業界出作提醒，於4月初至5月23日發售的1,900伙新單位中，只得7個單位以招標方式發售，認為情況已大大改善。他又指，任何法規都會有限制，期望業界可自我約制。

地產建設商會早前發出新指引，只要實用面積753方呎及三房以上的單位亦可以招標發售。（資料圖片）

陳帆說，銷監局早前已向業界出作提醒，要求賣方發售一手住宅發售項目時，其成交紀錄冊要列明支付條款的所有詳情，其資料亦要完整齊全，使準買家無須再參考其他文件及資料，已可找到其支付條款細節。

他認為，自發出上述提醒後，情況已大大改善，由4月初至5月23日發售的6個新項目內，1,900伙中只得7個單位以招標方式發售。

陳帆指出，銷監局早前已向業界出作提醒，認為情況已大大改善。（資料圖片）

稱業界樂意遵守新指引

地產建設商會早前發出指引，列明除獨立屋、洋房及特色戶、具3間或以上睡房實用面積不少於753平方呎之分層單位，以及任何實用面積不少於1076平方呎米之分層單位外，其他物業一概不可以招標方式出售。

會上有議員關注，地產建設商會的要求僅是指引，若情況未有改善，當局會否修訂《一手住宅物業銷售條例》，明確指明某面積單位不能以招標形式發售。陳帆指出，據政府了解，業界均樂意遵守指引。他又指，期望社會可讓業界自我調節及約制，直言：「任何法規都會有限制，並唔能夠100%確保有關情況符合要求。」

不排除再有檢控

陳帆又指，早前有發展商以招標形式發售單位時，疑成交資料透明度不足，涉嫌違反《一手住宅物業銷售條例》，銷監局已就有關情況提出檢控，案件將於7月9日聆訊。他又指，局方亦正跟進其餘個案，將視乎搜證情況，不排除再有檢控。