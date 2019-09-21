【牙齒變黑是蛀牙?】幼童多蛀牙　牙醫教家長清潔乳齒、飲食貼士

幼童牙齒發黑就等同蛀牙？乳齒蛀牙可延遲處理，全因乳齒終會脫落換成恆齒？香港牙醫學會口腔健康教育及推廣委員會委員陳慧玲糾正稱，若乳齒發炎，有機會令恆齒長出時有缺陷，如部分變黃或凹陷；而除了蛀牙之外，有小部分幼童牙面變黑並非蛀牙所致，而是口腔內的細菌引致牙漬，需由牙醫清理。 陳慧玲表示，現時有近半幼稚園學童有蛀牙，曾見到學童猶如「阿婆」般全口無牙、只剩牙腳，苦待約6歲時長出恆齒咬合食物，牙醫建議家長應定期帶同子女檢查牙齒，以免影響牙齒發育。以下文章助家長看清兒童牙齒保健。

若蛀牙問題延誤治療，可令兒童的牙齒蛀光，只剩牙腳。（高仲明攝）

有部分家長見到子女蛀牙時，會抱持「始終會換恆齒」的心態而不願求醫，香港牙醫學會口腔健康教育及推廣委員會委員、註冊牙醫陳慧玲受訪時強調，乳齒的生長會影響恆齒健康，不應輕視。

切忌「餐接餐」進食

蛀牙與兒童飲食及清潔習慣息息相關，若幼兒習慣含着奶入眠，因為奶含糖分，細菌會持續分泌酸性物質侵蝕牙齒，短時間之內可令全口牙蛀光。

幼童進食貼士： ●注意含糖食物 奶：不應讓幼兒含着奶入眠，預防「奶瓶性蛀牙」 糖果、果汁、麵包、餅乾、薯片等：兩餐正餐之間最多可吃一次 ●恰當零食： 水果：咀嚼有利牙齒發育、刺激口水分泌中和口腔酸性，減蛀牙風險

銀二胺氟藥劑有助防止蛀牙惡化。（受訪者提供圖片） 氟化物藥劑可防止蛀牙惡化 治療方式需視乎蛀牙的嚴重程度，陳慧玲表示，若屬表面變質可以塗抹氟化物「銀二胺氟」在牙面，硬化牙齒防止惡化，但牙表面會變深色。若蛀牙屬較深層、已形成一個洞的話，則需要補牙甚至牙根管治療（俗稱杜牙根），不過杜牙根的費用相對較高，對小朋友而言亦不舒服，家長應每半年至一年帶子女接受牙齒檢查。 陳續稱，有些兒童在長出恆齒一年內已蛀牙，尤其以上水、粉嶺、深水埗區的學童較常見，她形容是「不可接受」，學童保健計劃可為學童塗抹牙紋防蛀劑降低蛀牙機會。

牙齒變黑等同蛀牙？ 牙漬、撞傷牙齒同令牙面變色

有小部分兒童受牙漬困擾，牙齒變黑，陳慧玲指牙漬由口腔內的益生菌引致，一般人換恆齒後會回復正常，牙醫可以磨砂為兒童洗牙漬，但牙漬數個月之後會回復。若兒童因意外撞到牙齒亦有機會令牙面變色，剛開始時表面無大礙，但內裡已壞死，隔一段時間會變成灰黑色。

【清潔幼兒牙齒 留意三個階段】 未長牙：家長可用紗布及清水抹口腔 長牙後：早晚需各刷一次牙 兩歲起：可用含氟化物牙膏 *子女刷牙後，家長應補刷確保徹底清潔 *漱口水僅輔助性質

有個案會出現恆齒已長出，但乳齒仍未脫落的情況。（受訪者提供圖片）

乳齒受傷 恆齒同樣當災

兒童一般會在6歲長出第一顆恆齒，陳慧玲指由於乳齒位置在恆齒的正上方，乳齒發炎或令恆齒長出時有牙黃，若曾撞傷乳齒則可能令恆齒局部凹陷。 乳齒脫落原因是恆齒生長時「頂走」乳齒，但恆齒剛長出時未必長在正確位置，有時會在較貼近舌頭位置，令乳齒無法自然脫落，不過陳慧玲建議家長可耐心等候，若兩、三個月後情況未有改善可求醫。

牙齒不齊屬遺傳 視乎顎骨與牙齒大小是否吻合

牙齒不整齊有遺傳因素，若顎骨小、牙齒大，牙齒不夠空間生長自然令牙齒不齊。針對外觀問題，兒童換牙之後可以箍牙改善。陳慧玲建議家長可在子女9歲至10歲左右接受相關評估，若有需要牙醫會建議兒童配戴矯正器擴闊顎骨生長，待完成換齒後正式箍牙，因為兒童的骨骼彈性較高，愈早矯正有助改善牙齒發育。