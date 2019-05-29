【西隧加價】3條紅Van線加價5毫或1元　香港仔往觀塘收24元

西隧今日宣布將於本周六（6月1日）起加價，其中小巴由現時80元加至85元。因應西隧加價，3條使用西隧的紅Van線亦跟隨加價，每程加5毫或1元。新巴城巴則表示西隧加價，有調整票價壓力。

西隧將於6月1日起加價。(資料圖片)

香港仔來往旺角加$1 上環來往荃灣​不變

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華回覆《香港01》查詢時表示，總會旗下香港仔來往旺角車費將加1元，即由16元加至17元；香港仔來往觀塘車費同樣加1元，由23元加至24元。上述兩線將於6月1日起生效。至於西環來往旺角則由15元加至15.5元，新收費於6月3日起生效。

張漢華指出，加價的小巴線均有參與政府的交通補貼計劃，故對乘客影響不大，加價是希望減輕司機的隧道費成本壓力。至於總會旗下另一條小巴線上環來往荃灣，收費則維持不變即18.5元，他解釋因該線客量較少，不敢加價「趕客」。

西隧新收費一覽。

新巴城巴：加重經營成本、調整票價壓力

西隧將於本周六起加價，當中的士加至70元、私家車加至75元，兩類車種均加5元。雙層巴士加得最多，由現時185元加至200元，有立法會議員批評西隧公司是「明剃政府眼眉」。

九巴回應指，現時有逾30條路線行走西隧，由於專營巴士須行走指定路線，不會因隧道費調整而改變使用其他道路。新巴城巴則指，西隧加價會進一步加重經營成本及調整票價壓力。

行走西隧、西環來往旺角的小巴線將加價5毫，全程收15.5元。(潘嘉寶攝)