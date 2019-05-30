田記工程、工程負責人及單位業主　違規清拆石棉　罰款11000元

環境保護署指， 一間工程公司及一名工程負責人違規清拆石棉物料，而涉案的一名住宅單位業主則未有遵從石棉消減通知規定，今日（30日）同在觀塘裁判法院被裁定違反《空氣污染管制條例》，共被判罰款11,000元。涉案的工程公司為「田記工程有限公司」。

環保署發言人表示，去年十月及十一月分別主動巡查或跟進市民舉報資料，發現觀塘瑞寧樓、油麻地南京街及九龍城聯合道有人違規清拆處所內的石棉瓦頂。

環保署經蒐證後，確認上述兩宗拆除石棉工程未有按法例要求，在動工前不少於28天以書面通知環保署；以及未有聘請註冊石棉承辦商進行工程；而涉案的一名業主則未有遵從環保署發出石棉消減通知的規定，在限期前聘請註冊石棉承辦商進行石棉消減工程，遂根據《空氣污染管制條例》檢控涉案的工程負責人、「田記工程有限公司」及單位業主。



發言人提醒工程公司及工程負責人，環保署會嚴肅跟進每宗涉嫌違規清拆石棉物料個案，若樓宇裝修或翻新工程涉及清拆石棉物料，必須由註冊石棉承辦商按照法例及石棉管制工作守則的要求進行。負責有關石棉工程的承辦商亦必須在動工前不少於28天以書面通知環保署，違者最高可處罰款20萬元。

此外，工程公司或樓宇業主必須嚴格遵從環保署發出的石棉消減通知，依規定聘請註冊專業人士，在限期前完成清拆及處理含石棉物料，否則即屬違法，最高可處罰款20萬元及監禁六個月。

環保署提醒，市民如發現有人違規進行石棉工程，可致電環保署熱線2838 3111舉報，協力打擊違法行為，保障市民健康。