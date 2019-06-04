葵涌業成街擬建百伙組合屋　細單位為主　團體促增三至四人單位

社會新聞
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社聯早前宣布，將於葵涌業成街一幅政府臨時用地，推動第三個「組合社會房屋計劃」項目，料提供約100個單位，惟項目僅能容納120人，皆因主要為一至二人細單位。

葵青區議會房屋事務委員會今（4日）開會討論，「葵涌劏房居民大聯盟」今日於會前到場請願，稱雖然歡迎有關計劃，但葵青區內有不少劏房戶均是三至四人家庭，擔心有關單位未能有效回應區內需要。

聯盟又指，現時社會房屋的單位數目不足一千伙，未能紓緩基層逼切需要，希望政府能善用葵青區空間，增加組合社會房屋單位。

「葵涌劏房居民大聯盟」指出，根據政府統計署2016中期人口普查數據顯示，葵青區共有3,700戶居於劏房，故贊成於業成街興建組合屋，以為基層居民提供多一個適切居所的選擇。

倡增設三至四人單位

不過，聯盟指出，根據其前線經驗，葵青區劏房戶中有不少均是有小孩的三至四人家庭，擔心計劃中的單位，未必可回應區內劏房家庭的需要。聯盟建議，社聯可按地區實際不適切居所人口特徵，增設三至四人單位。

葵涌劏房居民大聯盟今日於會前到場請願，稱葵青區內有不少劏房戶均是三至四人家庭，擔心有關單位未能有效回應區內需要。（葵涌劏房居民大聯盟提供）

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應增建社會房屋單位

聯盟又說，全港共有92,700劏房戶，但現時只有不足一千個社會房屋單位，未能紓緩基層逼切需要。聯盟建議，政府應增加社會房屋單位供應，並善用葵青區空間增加組合社會房屋單位。

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