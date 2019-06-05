大灣區港人暫不享當地同等醫療福利　陳肇始：需要爭取國家支持

早前中央公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，提出粵港澳三地之間的醫療及養老合作，引發港人關注。有立法會議員質疑選擇在大灣區生活的港人，無法在大灣區與當地人享有同等福利，且大灣區及相關的電子病歷系統並不互通，不方便港人在大灣區就醫。 食物及衛生局局長陳肇始今日(5日)口頭回應議員質詢時表示，港府仍需要時間與廣東省政府溝通及加強協商，會繼續爭取國家支持。

目前港人仍無法在大灣區享有當地同等的醫療福利，費用較當地人較高。食物衛生局局長陳肇始今日在立法會回答質詢時表示，國家支持粵港澳三地在醫療方面的互通合作，為港人提供適切服務。但基於隱私、及大灣區城市當地法規限制，合作仍需要與廣東省的政府溝通及爭取。

現時本港並無提供跨境運送病人的服務，只能依靠救護車將港人由出入境管制站運回香港公立醫院，陳肇始表示，過往3年年均有6200宗此類個案。她指出，有非緊急需要的病人使用有跨境車牌的普通客載車返港。

陳肇始表示，出於對私隱問題的考慮，暫時並無與大灣區醫院互通電子健康記錄；而長者醫療券亦只在深圳港大醫院試運行，其後會恆常化，但由於各地的臨床管制及財務安排不同，長者醫療券暫時亦不可與大灣區其它城市互通使用。