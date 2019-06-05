國產新輕鐵單、孖卡試車　車廂吊環、扶手改色調　料年內投入服務

為提升輕鐵服務，港鐵2016年購置40輛新輕鐵車輛，其中30輛用作更換第二期車廂，10輛新增車輛則用以擴充車隊。而首兩架從內地購買的全新輕鐵列車，去年底經已運抵港鐵屯門車廠。 《香港01》取得多張相片，顯示該兩架新列車日前開始以單卡及孖卡形式在非行車時間試車，且車廂內的吊環及扶手均更換了顏色，料列車今年內投入服務，行駛輕鐵751及610兩條路線。

兩架新列車近日開始在晚間非行車時間試運行，且以單卡及孖卡列車測試行駛。（消息人士提供）

兩架新列車近日開始在晚間非行車時間試運行，且以單卡及孖卡列車測試行駛。據悉，新列車須至少運行2個月，並通過安全及服務表現測試，屆時港鐵檢視試行車數據後，便會提交相關政府部門審批，預計今年下半年投入服務。

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新一代輕鐵改進了扶手及吊環分佈，且色調亦分別改為黃色及藍色。（中車浦鎮WeChat）

新一代輕鐵的關愛座。（消息人士提供） 新列車購自內地的中車南京浦鎮車輛有限公司。外型方面，新一代輕鐵的外觀及色調均承襲上一代設計，車輛頭尾兩端外型線條鮮明。 首兩部新列車料行駛751及610路線 而相片可見，車廂內的扶手由銀色改為黃色；吊環則改為藍色。港鐵早前向區議會提交文件指，港鐵因應現行輕鐵各路線的乘客量及班次，基於751及610路線乘客量大，故首兩部的新輕鐵車輛將分別行駛751及610路線。

至於第三部及第四部新購置輕鐵車輛則會進一步增加以雙卡車輛行走614及615路線數目。港鐵早前表示，預期其餘的新輕鐵車輛將陸續於2020至2023年間到付並投入 服務。