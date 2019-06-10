【逃犯條例】政府回應為衝擊點火　龍和道「空警計」成為清場開端

民陣昨日（9日）發起反修訂《逃犯條例》大遊行，晚上10時宣布結束。原本一整晚衝擊海富中心至政府總部之間干諾道中的遊行人士及戴口罩示威者，慢慢散去。惟政府在深夜11時07分發出的回應，表明會如期在本周三（12日）交立法會恢復二讀，即不會撤回，數百人即返回政府總部，引發了衝擊立法會行動。政府一個回應，將火點燃。 午夜過後，示威者仍在立法會外聚集，但界線南為添美道、北為立法會道，雙方僵持。到剛好凌晨1時，立法會道出龍和道的交接位，原本的警車及警察突然撤去，示威者面對無警察的龍和道，把握機會展開佔領，成為這個夜晚的另一衝突。最終，警方完成部署，防暴警察一舉展開清場，將示威者由較空曠的龍和道和添馬公園，一直逼向中環和灣仔方向。清場完成，似乎龍和道「空警計」是警方計謀。

遊行人士在終點站包圍立法會大樓。（資料圖片/梁鵬威攝）

遊行提早40分鐘出發

遊行隊伍從下午2時20分正式出發，預原定提早40分鐘。大批警員分別在沿途維持秩序，除了開咪指示準備參與遊行的市民前往維園外，其中在較多人進出的港鐵站，包括銅鑼灣站、天后站和尖沙咀站，警方亦實施人流管制措施，疏導人流。

及至下午3時半左右，大批市民仍然湧入維園，亦有市民滯留場內，大會曾批評警方阻止市民前進，只開放一個閘口供市民離開，同時只開放西行三條行車線予遊行隊伍。由於參與遊行的市民繼續進入維園，令維園接近「逼爆」，而已出發的遊行隊伍前進速度亦相當緩慢。警方於4時半終將六條線行車線全部開放，而整個遊行期間，秩序大致良好。

↓↓6．9反《逃犯條例》遊行場面↓↓

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及至晚上近8時半，香港眾志發表聲明，發起「堵截立法會」行動，在立法會停車場車閘前聚集，要求撤《逃犯條例》修訂審議。（資料圖片）

示威者夏慤道高呼開路引發首場衝突

直至晚上7時左右，金鐘夏愨道一帶氣氛漸趨緊張，由於出現堵塞情況，有示威者不斷在夏慤道高呼開路，並與警方發生衝突，警方更一度對示威者施放胡椒噴霧。及至晚上近8時半，香港眾志發表聲明，發起「堵截立法會」行動，在立法會停車場車閘前聚集，要求撤回《逃犯條例》修訂審議。

警方隨後認為夏愨道兩邊行人路多人聚集，對公眾安全構成威脅，派駐大量警員到海富中心對出增援，期間更曾採用一字排開、三層警員站崗的方式防守，當中包括近百名機動部隊警員站在夏慤道內線前的石壆、約20部衝鋒車圍繞夏慤道西行左線停泊，防守夏慤道，阻止示威者佔領干諾道中。其中俗稱速龍小隊的特別戰術小隊，以及「Tango」女警隊伍，亦調派至政總附近候命。

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集會人士做出手勢，表示反對修例。（林若勤攝）

政府聲明周三恢復二讀令「死灰復燃」

直至晚上10時許，民陣正式宣布遊行結束，當時香港眾志與一批市民合共約200多人，在立法會車閘前集會，表現平靜。及至晚上約11時，現場人數上升至約500人集會，外圍有約30名警員戒備，情況仍然平靜。直至政府在深夜11時07分發出聲明，稱今日參加遊行的人數雖然很多，卻大致上和平有序，又指法案將於本周三在立法會恢復二讀辯論，引發示威者情緒，有大批市民在立法會示威區一帶，並呼籲更多人到場支援，試圖衝擊立法會，情況混亂。

警方隨即增派人手到場增援，其中有多名警員配備可發射催淚彈或橡膠子彈的雷明登870霰彈長槍，又或同樣可發射以上兩種子彈的法德魯吋半口徑槍。據警方今日（10日）於記者會上表示，昨晚未有警員發射催淚煙。惟衝突期間，警方曾舉起紅旗，旗上有「停止衝擊，否則使用武力的標語」，其後警方便使用胡椒噴劑、催淚水，以及以警棍向人群揮動等，以圖驅趕嘗試衝擊立法會示威區防線的示威者。

夏愨道警方一度使用胡椒噴霧驅趕企圖衝擊的遊行人士。(香港大學學生會校園電視截圖)

直至約凌晨0時半，衝擊情況仍未受控，警方增派裝備更精良的防暴警察到場支援，大部分警員均持有警棍和盾牌，並戴了頭盔。

警撤走龍和道警員警車 示威者即佔領

到1時，警方突然撤走在立法會道外龍和道上警員和警車，只剩下一架「吉車」，示威者隨即「佔領」龍和道，在行車道上用鐵馬架起路障，有人也由添馬公園將大型垃圾桶抛到龍和道，期間沒有警察阻止。示威者的活動範圍，也由立法會外轉移至龍和道。與此同事，多批、每次約50名的防暴警察，由特首辦方向操到添公園，再往立法會外，期間沒有驅趕公園及立法會外的示威者。

凌晨近2時，在立法會外持盾牌及戴上頭盔的警員，在一聲令下，衝向示威者，逼使示威者衝向添馬公園逃避，警方秒間成功收復龍和道。其後持大盾牌的警員，再逐步將示威者和記者逼向中環海濱方向，期間警方曾再施放胡椒噴劑，不許任何人停留。

直至摩天輪位置，防暴警察出最後一擊，如同「速龍」般奔向仍聚集的數十名示威者和採訪記者，示威者四處逃跑，往IFC方向離開。同時持大盾牌警員更在連接天星小輪碼頭的行人天橋列陣，再逼使在橋上約10名記者走至IFC入口才停。到此，由政府總部至中環海濱，大致已插針難入。

大批示威者被警方驅趕至舊灣仔警署對開。 （余睿菁攝）

同一時間，有部分示威者被警方向東驅趕至往灣仔，在防暴警察推進下，示威人士被逼至灣仔告士打道稅務大樓對出位置，有示威者趁機衝出告士打道，展開佔領行動。

不過，警方隨即於告士打道開始進行清場行動，大批示威者湧到舊灣仔警署外，結果被警察包圍，指令必須坐下，不得離開。期間有示威者遭警方制服在地上並拘捕，之後警員逐一搜身和抄下身份證後，如獲放行離開；及至清晨，兩處示威者始逐漸散去。

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警察公共關係科高級警司江永祥稱，昨日遊行期間，警方動用超過40名傳媒聯絡隊在遊行多個地方協調傳媒採訪。（張浩維攝）

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥今日（10日）表示，立法會示威者用鐵棒襲擊現場警員，衝突期間共有8名警員受傷，其中一人眼角受傷，共有19名示威者被捕。向重申，警方凌晨曾施放催淚彈，惟警方在整個過程中並沒有使用催淚煙，只曾使用噴催淚水劑。

有組織罪案及三合會調查科（俗稱Ｏ記）高級警李桂華則在記者會上表示，警方在昨晚的行動中曾發起圍堵行動，圍堵共計358名人士，當中265男，93女；其中291人，約81%為16至25歲人士，18歲以下的更有24人。警方隨後對他們進行盤查，在確保沒有帶違禁品及非通緝人士之後，已讓他們離開；他重申警方會繼續搜證，追查到底。