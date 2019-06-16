政府計劃安裝8000傳感器　監測樹木穩定性　料明年年初完成

發展局局長黃偉綸今（16日）發表網誌，談及應用智能傳感技術監測樹木的穩定性。他提到，為加強樹木風險管理，發展局與理大及其他大專院校組成的研究團隊合作，進行為期3年的「賽馬會智慧城市樹木管理計劃」，透過智能傳感技術及地理資訊系統，大規模監測樹木的穩定性。 理大土地測量及地理資訊學系副教授黃文聲博士稱，整個先導計劃在港島及九龍區部分樹木及石牆樹安裝8000個傳感器，預料分階段於今年年底至明年年初完成。

黃偉綸在網誌中提及，為加強樹木風險管理，發展局與理大及其他大專院校組成的研究團隊合作，進行為期3年的「賽馬會智慧城市樹木管理計劃」，透過智能傳感技術及地理資訊系統，大規模監測樹木的穩定性，研究從樹木的擺動或傾斜狀況，評估其倒塌風險。

黃偉綸在網誌中提及，為加強樹木風險管理，發展局與理大及其他大專院校組成的研究團隊合作，進行為期3年的「賽馬會智慧城市樹木管理計劃」。（資料圖片）

他引述理大土地測量及地理資訊學系副教授黃文聲博士解釋，傳感器會安裝在樹幹的底部，以量度樹木傾斜的角度及方向，再透過網絡傳輸把數據傳送至大學數據中心進行分析。而當傳感器監測到樹幹底部的傾斜角度超過臨界點時，系統會立即向樹木管理部門發送提示信號，以及時採取適當措施。

黃文聲博士稱，智能傳感技術先導計劃去年2月展開，初期在元朗大棠進行測試。而系統經改良後，研究團隊現已在灣仔及九龍東地區安裝第二批傳感器，以測試在市區網絡的傳輸效果。整個先導計劃在港島及九龍區部分樹木及石牆樹安裝8 000個傳感器，預料分階段於今年年底至明年年初完成，這些樹木主要位於行人路邊、斜坡、公園等人流及車流較多的地方。

