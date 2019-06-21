大學生網上搵資料解性困惑　講師：年輕人都覺得Google是萬能

明光社生命及倫理研究中心今（21日）舉行「性不教，誰之過」周年研討會，有教授性與兩性的大學講師分享指，年輕人對追求異性、維持關係等話題最感興趣；她又提到，科技發達，新一代遇有性困惑時未必主動與師長透露，而是網上搵資料，「好多年輕人都覺得Google是萬能」。

科學系講師梁林天慧指，年輕人對追求異性、維持關係等話題最感興趣，但宜從輕鬆手法入手。（陳淑霞攝）

城大講師：學生最想知吸引女仔秘技

明光社生命及倫理研究中心今(21日)舉行「性不教，誰之過」周年研討會，由多位學者及社工分享推動性教育的經驗。城市大學應用社會科學系講師梁林天慧提到，自己曾在校內講授「性、愛及人際關係」課程4年，涵蓋愛情、友情、親情定義，性與性傾向、不忠與妒忌等課題，大受學生歡迎，課程會觸及心理學、社會學、自然學及進化論等範疇，不過她笑言，學生最想從課堂上得知吸引女仔秘技、如何向異性表達關心等，「佢哋好想知呢啲嘢，好投入」，談性或有尷尬一刻，她建議，老師「要學識唔好面紅，同熟書」，但不必刻意模仿年輕人，又切忌以家長式管教「指指點點」。

指學生看重自由自決 籲師長勿左右抉擇

她曾於課堂上會與學生探討與性相關的電影，包括談及「偷食」話題的港產電影《前度》，建立共同話題，她形容課堂上討論「到肉」，亦可透過非硬銷方式，灌輸正確性觀念，「要佢哋自行領悟，而唔係直接畀個總結。」

她表示，會收集學生的課堂後感，發現大部份學生看重自由、自決，亦緊張個人喜悦，師長以高高在上方式，左右學生抉擇的做法，於現今世代已「行唔通」：「唔好幫學生做決定或任何批判，而係聆聽，同幫佢分析情緒、理性需要。」

她又認為，新世代年輕人有其獨特成長環境，不少學生著重公義：「如果唔係《Avengers》（復仇者聯盟）都唔會咁賣得」，且科技發達，遇有性困惑時未必主動與師長透露，而是網上搵資料，「好多年輕人都覺得Google是萬能」。

對於不少家長關心子女拍拖狀況，但她笑言說：「好明顯係想幫仔女擇偶，或評頭品足。」她認為不少年輕人或憂慮父母看法，有所忌諱，「想保留空間畀自己」。

城市大學應用社會科學系講師梁林天慧提到，自己曾在校內講授「性、愛及人際關係」課程4年，涵蓋愛情、友情、親情定義，性與性傾向、不忠與妒忌等課題，大受學生歡迎。（資料圖片）

明光社生命及倫理研究中心榮譽研究員陳永浩則指，良好的性教育不應只流於恐嚇方式：「我哋從來唔會播墮胎片，唔會話禁止性交。」他認為性教育課題，應從宏觀出發，不只牽涉生理，亦關乎情感及人際關係，惟目前學校缺乏資源作系統式教育，期望可透過入校式講座，向學生宣揚知識。被問到明光社反同性戀立場，會否與性教育互有衝突，他則稱，學校主要邀請他們探討性與拍拖，較少觸及同性戀話題。