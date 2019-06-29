風季到！消防處購個人浮力裝置、可延長拯救桿協助拯救

超強颱風「山竹」去年9月吹襲香港，作為前線拯救人員消防處接獲1,200宗服務召喚，而要特別調派150名人員處理因「山竹」引起的特別事故。今年風季將至，消防處積極裝備前線人員，亦購入新裝置，包括個人浮力裝置和可延長拯救桿，協助拯救傷者。

消防處已為低窪地區制定應變計劃，應付可能出現的嚴重水浸事故和風暴潮，並推行急流拯救訓練，提高人員在惡劣天氣下的拯救技巧。（政府新聞處）

《政府新聞網》今日（29日）上載影片，講述消防處將如何應對風季。為了應付惡劣天氣的拯救，消防處早於2010年推行急流拯救方法的訓練，在「山竹」吹襲期間，救援人員在鯉魚門、大澳共疏散160名受影響居民。為了提升相關技能，消務處於2016年9月派出六名潛水員到英國接受為期四星期訓練，獲取國際認可的教練資格，現時他們為消防處前線人員籌劃和提供相關訓練。

硬件方面，消防處引入新裝置，為懂得游泳和曾接受急流拯救訓練的救援人員而設的個人浮力裝置，增加靈活性。此外，消防處亦引入可延長拯救桿，則方便救護人只在岸上固定待救者。

雖然有合適的拯救裝備和精銳救護人員，但副消防總長陳慶勇呼籲，市民若要進行戶外活動，應事前留意天氣情況，有需要應改變或取消行程。