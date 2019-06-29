【日本腦炎】患者住粉嶺　區議員指區內蚊患指數高　首現蚊患疾病

衞生防護中心最新公布的一宗日本腦炎個案，63歲女患者住在粉嶺祥華邨，今次是本港相隔約19個月後再錄得日本腦炎個案。 當區區議員陳旭明指出，今次是區內首次有由蚊患引起的嚴重疾病，相信個案是偶發性，又指北區的蚊患指數向來較高，即使夏天每隔一個半星期就滅蚊一次，但下雨時蚊沙及蚊油都會被沖走，「落起雨時可能兩個禮拜都做唔到（滅蚊）」。

區議員陳旭明受訪時指，北區的蚊患指數向來較高，根據食環署的誘蚊產卵器指數，5月份粉嶺的蚊患指數為15.2% ，高於全港平均的11%。陳旭明續指，一般夏天及雨季每隔一個半星期就滅蚊一次，但由於蚊沙及蚊油會被雨水沖走，「落起雨時可能兩個禮拜都做唔到（滅蚊）」。

他表示，個案公布至今日中午已有2、30名街坊查詢，有街坊對日本腦炎的認知不高，向他詢問「我同佢（患者）同一部升降機，會唔會傳染？」他指會再呼籲居民今晚六時半出席當局舉辦有關日本腦炎的講座。

陳又透露，昨日（28日）下午在衞生防護中心未公布日本腦炎個案前，已有食環署人員到當區滅蚊，形容當局的反應迅速，但坦言「唔知係咪想打個底先」。

食環署今日在日本腦炎患者的居所兩公里範圍內（包括粉嶺祥華邨祥德樓外圍的公眾地方）全面展開控蚊工作、進行蚊患調查和捕捉三帶喙庫蚊進行日本腦炎病毒的化驗。