規劃署去年推「三維系統」　港島、九龍半島現立體城市景觀

發展局局長黃偉綸今日（30日）發表網誌，指規劃署去年推出一套「三維規劃及設計系統」，利用三維實景模型（3D photo-realistic model），把香港城市景觀仔細地呈現出來，有效節省規劃工作所需的時間，加快規劃決策過程。

為建立「三維規劃及設計系統」，規劃署聘請專業團隊，利用安裝在直升機上5個或12個鏡頭的攝影機進行航拍，覆蓋範圍包括香港島及九龍半島約43 000幢大廈，拍攝超過340 000張照片，然後利用專業軟件把航空照片整合為三維實景模型。（政府網頁圖片）

黃偉綸指，規劃署2015年12月開始研發三維系統，先聘請專業團隊，利用安裝在直升機上5個或12個鏡頭的攝影機進行航拍，覆蓋範圍包括香港島及九龍半島約4.3萬幢大廈，拍攝超過34萬張照片，然後利用專業軟件，把航空照片整合為三維實景模型，呈現香港城市景觀。

有份負責該項目的規劃署總城市規劃師廖錦明表示，「三維規劃及設計系統」其中一項主要功能，是把各類型數據顯示於三維環境，當中結合了規劃署不同數據庫的數據，建立一個一站式資料平台，方便同事搜尋所需資料。而涵蓋的資料包括分區計劃大綱圖、城市規劃委員會文件、規劃限制及指引、法定古蹟資料、具特殊科學價值地點、人口增長估算、風速風向、空氣流通影響評估等，各項資料均對城市規劃和設計具有重要的參考作用。

規劃署總城市規劃師（資訊系統及土地供應）廖錦明表示，「三維規劃及設計系統」有效節省規劃工作所需的時間，加快規劃決策過程。（政府網頁圖片）

廖錦明續指，規劃署於去年2月推出新系統供內部使用，有效節省規劃工作所需的時間，加快規劃決策過程。規劃師只需輸入基本發展參數，例如地積比率、擬議樓宇數目，以及建築物的高度、形態和密度等，便能制定不同的初步設計方案，繼而利用系統比較分析，以選取最合適的方案。

他解釋，過去要知道一個擬議發展方案對四周環境的影響，規劃師需要實地視察、量度及採集數據，甚至人手繪圖作參考，往往要花數星期，以至數個月時間，再進行計算。廖錦明指現時則可透過系統，即時分析出來，對日常工作有很大的幫助。