驗配助聽器服務兩度流標　55兒童受影響　申訴署批教育局難辭其咎

教育局為聽障幼兒及學童免費提供的「助聽器驗配及相關服務」在今個學年兩度流標，最終服務需停頓4個月，直至今年1月才恢復。有家長早前向申訴專員公署投訴，批評教育局延誤為她的兒子驗配助聽器。 申訴專員公署調查後，發現教育局對招標工作的認知不足，在預見服務受影響時，亦未有及時採取及研究應變措施，最終令55名兒童需延期驗配助聽器，故認為投訴成立，更批評當局「難辭其咎」。

教育局為聽障幼兒及學童免費提供的「助聽器驗配及相關服務」兩度流標，最終服務需停頓4個月，直至今年1月才恢復。（資料圖片）

自2005年起，教育局已委聘供應商，為相關兒童提供3年免費驗配服務，包括進行聽力檢查、驗改或調校助聽器等。教育局每2年會重新招標供應商，並在合約屆滿前半年開始準備。

服務停頓4個月

申訴專員公署指出，教育局上一期的「驗配服務」合約早於去年8月屆滿，局方亦於去年1月起籌備下一期招標。不過，由於審議招標文件的時間較長，故最終於8月初才招標，更將招標時間由過往3星期延至近6個月。

調查又指，招標過後，教育局發現唯一入標的供應商未能符合招標要求。雖然其後又再兩次發出報價邀請，惟首次無人問津，之後唯一的報價者索價更遠超上限，局方未有接納，最終整體服務最終停頓4個月。最後，教育局於今年1月才恢復驗配服務，又稱外判驗配服務不能確保穩定性，故取消有關安排。

公署調查後，發現有55名兒童就事件需延期驗配助聽器。（資料圖片）

批評教育局「難辭其咎」

公署調查後，發現有55名兒童需延期驗配助聽器，令他們的學習發展受到不必要的影響。公署批評，在意識到服務可能會受影響後，教育局未有及時採取及研究應變措施，而在招標時，亦缺乏對市場的了解及準備，反映當局對招標工作的所需認知不足。

同時，公署又指，聽障會影響兒童發展，盡早接受服務可減低影響，故有關服務不應延誤，更直言：「該局實在難辭其咎。」

流標或與當局管理混亂有關

事實上，《香港01》去年曾就有關問題推出一系列報導，據了解，流標現象緣於教育局的標書仍要求供應商使用18年前、即2001年推出的舊版軟件，使助聽器不能發揮最佳功效，加上局方多次干擾供應商聽力學家診斷，令供應商爆發離職潮，人手無法達到標書要求。