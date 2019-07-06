港大研究生會周日審議修訂會章　刪「須用繁體中文」及降修憲門檻

香港大學研究生會將於明天（7日）開會，審議修訂會章。港大學生會編輯委員會「學苑」今日（6日）報道，透露新會章將刪除「須用繁體中文」規定，並調低修憲門檻，只需五日通知便可，並經普通會員大會通過，毋須等周年會員大會審議。 《香港01》已向研究生會查詢。

學苑發現研究生會將更動多項會章條文。（香港大學學生會學苑即時新聞網頁）

香港大學學生會官方編輯委員會「學苑」今（6日）撰文，提到香港大學研究生會將於明天（7日）舉行周年會員大會，會上將討論修改研究生會會章條文。

加設「所有活動不能違反基本法」

「學苑」調查議程時發現，當中修改的部分主要有三項，包括刪除「指明須用繁體中文以書寫中文的規定」、在會章中強調「所有有關研究生會的活動不能違反基本法」、以及將修改會章的門檻要求降低。門檻的修定包括將修改會章會議的通知期，由本來的七日改為五日，以及將修改會章的法定會議由周年會員大會（Annual General Meeting，AGM）改成普通會員大會（General Meeting，GM）。「學苑」又質疑是次周年會員大會違憲，稱本次召開修改會章的周年會員大會，電郵通知發出日期為7月1日，但開會日期是7月7日，通知期不足會章規定的七日。

據香港大學研究生會現時的會章第二章第三節（Article 3）列明，英文及中文是研究生會的官方語言，而法定書寫中文須為繁體中文（Traditional Chinese）；會章的第八章第一節（Article 1）亦列明，修改會章會議的通知期應為七日。

港大研究生會網頁顯示，現時不論評議會或幹事會，按成員英文譯名，似全是內地生。