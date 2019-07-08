「龍心」與前女友涉遊蕩案　要求入中學開講座　被拒後拉學生手臂

網絡紅人「龍心」與其前女友鄭芷琪去年在東涌一書院外涉襲擊事件，雙雙被控遊蕩致他人擔心罪，鄭更被控普通襲擊罪。兩人否認控罪，案件今（8日）在西九龍法院開審。學校保安指兩人要求進校見校長，稱要為學生開講座，遭拒絕後大吵大鬧，女被告更在閘外拉住學生手臂，纏擾半句鐘。學校文員則拍到有男子嚷道：「扯住佢啦！」

網紅「龍心」被指在東涌明愛華德中書院游蕩。(林樂兒攝)

被告依次為鄭芷琪（20歲）、林克霖（42歲，又稱龍心），兩人同被控於去年10月3日，在東涌明愛華德中書院外遊蕩，以致一名男學生及一名女學生擔心。鄭另被控襲擊該男學生，她早前一度認罪，但現時改為否認控罪。

拉學生手臂稱要一同入校

學校保安魏錦華供稱，當日早上約8時15分，兩被告來到正門，一度離開後再折返。兩人要求見校長，稱要為學生辦講座。他依從同事指示，關上大閘以阻止二人進校。約8時40分，有男學生回校，保安欲開閘時，女被告拉住其手臂說：「一係就一齊入，一係就唔畀入！」男被告亦曾叫她攔截學生。

辯方指學生講粗口罵黐線

女被告的律師盤問時指，同意有一群學生在閘內指著被告嘲笑及責罵，但這都是女被告出手拉學生手臂後才發生。辯方替有學生說粗口，又鬧：「你都黐線嘅！有病睇醫生啦！」保安稱沒有聽到，他亦不同意女被告曾要求學生出來道歉。

「龍心」前女友鄭芷琪今早在庭數度落淚，要休庭歇息。(林樂兒攝)

兩被告初時語調平和

代表龍心的律師則指，兩人初時的語調平和，保安表示同意。其後，辯方播出兩人使用閘門旁邊的對講機，與疑似校務處職員對話，指當時未有大吵大鬧，保安不同意。律師又問，龍心的「叫囂」是提出要求，還是宣洩情緒，文員說應是提出要求。

被拒後態度變差

學校文員陳怡帆供稱，當日早上約8時15分，兩被告用視像對講機提出見校長，最初說話客氣，遭校方拒絕後變差。她形容保安關閘後，兩人仍然逗留並叫囂。庭上播出她用手機拍到視像對講機畫面，有男子大叫：「學生唔好返去！」、「扯住佢啦！」學校文員謂，有同事認為兩人對學生造成滋擾，遂請示校長，了解需否報警。

女被告早前承認普通襲擊一罪，她後來以當時精神狀態不穩，及受「龍心」影響為由，申請推翻認罪答辯。她今日應訊時數度落淚，需要休庭歇息。

案件編號：WKCC4425/2018