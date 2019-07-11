【沙中線】消息：紅磡站月台毋須拆　最快明年初局部通車至啓德

港鐵沙中線紅磡站去年起屢爆工程問題，消息指，港鐵向政府提交紅磡站全面評估策略第三階段報告，當中提到紅磡站擴建部分的月台毋須拆卸，但會進行加固工程，包括在不同位置加裝鋼筋及工字鐵等以鞏固結構，以符合建築規範標準。另最快明年初屯馬線局部通車至啓德站，之後的宋皇臺、土瓜灣、何文田及紅磡站需待加固工程完成後才可通車。

沙中線紅磡站工程屢爆醜聞。(資料圖片)

抽檢2成鋼筋不達標 需加固結構

根據港鐵的全面評估策略，港鐵會在第三階段綜合首兩階段的測試結果及利用當中獲得的月台建造細節、工程質量及考慮供應商所提供的技術數據等資料，為紅磡站擴建工程進行詳細結構分析，以確認工程的整體結構狀況。在第二階段工作中，開鑿石屎檢測螺絲帽扭入情況，結果顯示191枝鋼筋，逾2成鋼筋不達標。



消息指，經第三階段結構分析後，確認紅磡站擴建月台安全，但須利用多種方法進行加固，包括在不同位置加裝鋼筋及工字鐵等以鞏固結構，以符合建築規範標準。

港鐵在全面評估策略第二階段工作中，開鑿石屎檢測螺絲帽扭入情況，結果顯示191枝鋼筋，逾2成鋼筋不達標。（資料圖片）

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有份參與全面評估策略分析工作的港大土木工程學系教授關國雄早前接受《香港01》訪問時表示，初步敲定紅磡站月台毋須拆卸，惟會在不同位置利用不同方法加固，例如在螺絲帽接駁不當的地方，加設鋼筋（鑽洞插鐵）、在底層加裝工字鐵形式或同時使用以上兩個方法以鞏固結構。



因應紅磡站工程問題，影響屯馬線通車，消息指，最快明年初屯馬線局部開通至啓德站。待紅磡站完成加固工程後，才可開通往至紅磡站。