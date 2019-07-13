【逃犯條例】政府擬推多項房屋措施紓民怨　團體：恆常化才有意義

政府修訂《逃犯條例》於社會掀起紛爭，引發多次大型示威活動，部分更以警民衝突收場。為紓解民怨，特首林鄭月娥曾稱會透過民生工作挽回市民的信心。 據悉，政府將在房屋政策「落藥」，包括擴大過渡性房屋計劃，並會研究多項民間曾提倡的措施例如租管等，但暫未有細節。有關注基層住屋團體稱，政府過往常推出多項短期房屋措施「拎credit（領功）」，但卻拒絕「落水」參與，建議當局應擔當主導角色，並將相關措施恆常化才有意義，真正幫助基層市民。

面對近日社會爭議，林鄭月娥提及將於房屋、土地等民生政策上努力。（資料圖片）

特首林鄭月娥於過去多次記者會上，均被問及會否就修例事件問責下台。不過，她多次對問題避而不談，僅聲稱自己將透過「實際政策工作」、「新的施政作風」等，以回應市民於民生上的訴求，當中特別提及將於房屋、土地等範疇上努力。

擬一幅土地建過渡性房屋邨

而運輸及房屋局局長陳帆於上月底撰寫的網誌，亦透露轄下的過渡性房屋專責小組將探討建設過渡性房屋邨。消息指，當局現時正與非政府機構就一幅政府土地作研究，有意在該地皮上興建過渡性屋邨，並交由非政府機構負責興建及營運。據了解，相關開支，會由新一份財政預算案撥款成立的20億元過渡性房屋基金「埋單」。不過，由於立法會因受衝擊而「提早休會」，或令項目延遲推出。

政府過往20年僅為154個公共工程及市建局項目，引用《收回土地條例》收回私人土地。（資料圖片）

此外，過去不少民間團體都曾倡議，應重新設立租金管制；亦有團體提出可利用已滾存逾800億元的房屋儲備金，變成租金津貼予輪候公屋3年以上的家庭申請，以解燃之急。據悉，政府會考慮上述各項民間建議，但未知最終會否接納。

「娥六招」未竟全功

另外，林鄭月娥於去年施政報告提出「土地共享先導計劃」，以公私合營模式發展新界農地，惟至今仍未有任何計劃細節。事實上，民間多次要求以《收回土地條例》收地，惟政府於過去20年間僅引用條例為154個項目引用條例收地，當中只有13個為公營房屋項目，佔整體不足一成。而去年林鄭月娥推出的「娥六招」，提出將9幅私樓地轉為公營房屋項目，至今仍未開展。

陳穎彤批評政府過往於房屋政策上拒絕擔當主導角色。（資料圖片） 事實上，民間團體、部份民主派政黨過去都有倡議政府應利用《收回土地條例》，直接收回閒置多年的私人發展商囤積農地。據民間推算，現時在私人發展商手上的農地，可能多達4,300公頃，以甲區農地收地賠償金額每呎1348.8元計，全面收回需耗公帑6,200億元，可用土地及成本相較「明日大嶼」計劃更具效率。 團體批政府拒落水作主導 全港關注劏房平台組織幹事陳穎彤批評，政府過往常以過渡性房屋等房屋政策「拎credit」。她以推行過渡性房屋為例，政府表面上支持，但實際上卻要求非政府機構自行覓地，認為當局將非政府機構當作「擋箭牌」。她認為政府有必要「落水」，於推行政策上擔任主導角色，如提供更多政府地皮予非政府機構發展過渡房屋，及公開政府閒置建築物的清單。

陳穎彤重申有需要推出租管，但強調租務管制必須與租金津貼、過渡性房屋政策等並存，以多管齊下的形式解決基層住戶的需求。她建議當局的租管應包括延長遷出通知期、為租金升幅設上限，及恆常化推出租金津貼。她解釋現時劏房戶經常面對被迫遷的問題，部分的通知期更短至不足半個月，令住戶難以另覓住所，建議若推出租務管制應將通知期定於不少於3個月。

她又建議租金應跟從物價升幅調整，並向輪候公屋達3年以上的申請者發放租金津貼。她又指政府應將過渡性房屋納入長遠政策，為供應量訂立目標，長遠則增建出租公屋，解決基層住屋問題。