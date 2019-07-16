【沙田遊行】消息指入新城市追捕非原定計劃　資深警︰兩面不討好

警方周日（14日）就沙田示威的清場行動，防線由地面三面包抄，最終持盾進入新城市廣場搜捕，期間沙田站來回方向列車不停站半小時，與未能疏散的示威者對峙，結果雙方爆發流血衝突。 與之前撤退立法會不打「巷戰」的策略不同，據了解，入商場追捕並非原定計劃，該決定亦引起警隊內部討論及不解。警隊四個職方代表協會的主席及執委，下午到警總與管理層會面，反映士氣問題。 有消息指，警方扭轉策略加速清場及入新城市廣場，關鍵在於「掟磚」。有資深警務人員表示，入新城市廣場做法是「兩面不討好」，因當時除示威者外，仍有顧客和在商場職員在場。就警民衝突升級，他認為政府難辭其咎，批評特首林鄭月娥不但未有「做更多」平息民怨，又「擺警察上檯」，令風波至今仍難以平息。

警方臨時變策略入新城市廣場搜人，期間與示威者有衝突。（資料圖片 ／余俊亮攝）

重組警方防線變陣 包抄至入商場搜捕

19:00 警方與議員協調 留橫壆街方向供示威者散去

周日的沙田遊行，在源禾路、鄉事會路十字路口，高峰期聚集了約2萬名示威者。約晚上7時許，現場傳出消息指，警方跟議員協調好，若示威者向沙田火車站和平散去，警方不會向前推進。警方當刻部署是，由源禾路、鄉事會路前後方，形成三邊包圍，留下一個出口，讓示威者向橫壆街，即新城市廣場方向散去。約一小時後，大部分示威者陸續散去，現場留下約500至600人留守。

20:00 有人掟磚前 將示威者推向沙田火車站方向

直至晚上8時，警方向在場人士宣布是非法集結，並展開清場行動。消息指，警方留意到不少被挖的磚頭積聚，認為有一定程度的危險，警方當時的驅散行動目標，是要在一旦有人掟磚、引發危險前，將示威者推到沙田火車站的方向。

21:00 有人從高處向警員擲物 警入商場搜捕

於是，在源禾路向好運中心方向、鄉事會路前後三方面包抄，惟10分鐘後，另一隊在沙田正街向源和路推進，形成四面圍堵。近9時，有人在沙田鄉事會一帶向警察掟磚，而警方防線繼續推進，到好運中心近沙田正街一帶，有示威者在平台高位開始向警察掟雜物及磚頭。消息指，警方於是採取另一輪行動，走入商場搭電梯，到懷疑掟磚的高位圖制止衝擊者高空擲磚。

其後，地面防線推至橫壆街，包抄行動近尾聲之際，現場指揮決定拘捕掟磚者，約9時，有防暴警察持盾入新城市廣場戒備，另一邊進入與新城市廣場接連的沙田廣場，在沙田廣場外天橋手持長盾推進，不予在場人士往天橋方向離開，之後警方亦走入旁邊的好運中心。

22:00 計劃外的商場追捕行動

據了解，入新城市廣場追捕疑人，並非警方原定計劃，當時沙田港鐵站只剩一出口可以入閘，未能疏散的示威者跟警方發生衝突。約10時，港鐵宣佈在沙田站的列車服務暫停，逾半小時才宣佈將恢復列車停站。消息指，列車服務受影響跟警方無關。 新鴻基地產亦發聲明指出，事前並不知悉警方進入商場內行動。

昨日發生激烈罕見的沙田警民大衝突，震驚全港。潛隱多日的特首林鄭月娥下午在保安局局長李家超陪同下，前往大埔那打素醫院探望受傷警員，更主動向在場記者發表講話。（梁鵬威攝）

資深警︰入商場兩面不討好 林鄭「擺警察上檯」

整場示威中，有28人受傷送院，警方指有10名警員受傷，包括被硬物擊傷、有人面部受傷，已拘捕逾40名示威者。有警齡逾30年的資深警員指，認同只要夠人手「有人犯法就要拉（拘捕），但入新城市廣場搜捕是『兩面不討好』，因有顧客和在商場職員仍在場，無可能拉哂所有人，都分唔到邊個係示威者。」

他指，近日連串示威衝突中，大部分遊行人士均「和平、理性、非暴力」地表達意見，亦有遵從警方指示，情況良好。惟幾次均有人在遊行後未有散去，與警爆發衝突，留意到示威者的裝備及組織都有所升級，如有示威者以「磨利」後的雨傘攻擊。

該資深警員認為政府難辭其咎，批評特首林鄭月娥在6月9日民陣宣布100萬人遊行後，不但未有「做更多」，令民怨四起，又「擺警察上檯」，令風波至今仍難以平息。