【書展2019】字海翻出文青風　出版雙年獎首頒字典：記錄時代審美

一年一度的書展在今日（17日）開幕，不少家長都會家中學子購置書籍。除了購買教科書、補習冊之外，亦有不少會選購一本實體中文字典。在家長心中，字典依然具有權威性。回顧學生時代，字典是必不可少的工具書；而網絡時代，資訊發達，不少人更喜歡通過手機檢索，厚重的字典反而顯得有些「論盡」。 中華書局在2017年再版《中華新字典》卻一改過往字典古板形象，從封面、排版及檢索方式都改頭換面，簡約、文青風格的設計令該書在去年得到日本設計大獎的肯定，而今年更奪香港出版雙年獎。當初大膽採納全新設計的負責編輯郭子晴回顧再版過程時感嘆，字典作為出版社最為寶貴的財產，除了要經得起時代的考驗，更要能夠「記錄這個時代的審美」。

中華書局從1976年便開始出版字典，每隔一段時間便會進行更新。右邊為「文青風」設計。（李澤彤攝）

字典的再版不同於其他書籍，沒有篇章，只能逐字進行，整個過程較為枯燥。郭子晴每日都空出半日進行整理、校對，就這樣做了逾10個月。不過，他們的努力並沒有白費，第7版《中華新字典》不僅在去年得到日本Good Design Award，今年更得到香港出版雙年獎的肯定，成為首部得獎的字典。

大膽採用新潮設計：記錄這個時代的審美

面前擺上中華書局40多年來多個版本的字典，郭子晴參與編輯的第七版《中華新字典》確實讓人耳目一新。簡潔的幾何圖案，大方養眼的配色，文青味十足。

2015年底得知要負責再版《中華新字典》時，郭子晴花了不少時間找尋合適的設計師。她希望設計可以不要再「老餅」，而是莊重大氣、年輕簡潔。她找來本港設計公司Tomorrow Design，並與設計師一拍即合，「其實每一版字典都在反映一個時代，我們希望通過這本字典記錄下這個時代的審美。」

郭子晴透露字典從2017年7月出版後，銷情一路見好，上年書展時亦多了不少年輕人會「揭一揭」，更有台灣的咖啡店專程聯繫出版社訂購，希望擺在店內的書架上。

一般的書籍再版，只需要一名編輯跟進一個月左右的時間；但再版《中華新字典》時，需要依靠3名編輯一起努力10個月。（李澤彤攝）

再版耗時10個月編輯 按字意分條目

學生時代自然離不開字典，郭子晴幼時覺得字典可以查到所有字，「很厲害、很有水平」；而工作後擔任編輯的她仍然是字典的用家，不時翻閱。她深知字典雖然並非熱銷書籍，但仍是權威且實用的工具書，2015年接到再版字典的任務時，她決心要繼續完善字典的功能，延長字典的生命。

一般的書籍再版流程，只需要一名編輯跟進一個月，而中華書局2017年再版的《中華新字典》卻是3名編輯逾10個月的心血。在中文中，一個單字往往有多個含義，過往的幾版字典都直接列出所有含義，在編輯新版字典時，郭子晴與同事將單字的不同含義梳理出來，令層次更分明，從而方便讀者理解、學習。這個工序耗時甚多，有時一些單字有數十個含義，郭子晴需要花上數十分鐘進行梳理，「一開始是悶的，我將這個過程當成一場修行，慢慢積水成海，也便有了樂趣和成就感。」

受前輩影響 新增粵拼檢索

中華書局在1976年出版了第一本字典，郭子晴猜測，可能當時的編輯考慮到不少內地人在港生活，因而便為每個單字加上了內地的漢語拼音，方便他們學習廣東話。因而儘管粵拼現時還不普及，但是郭子晴仍是堅持為新版字典增加了粵拼檢索方式，令字典的功能更加齊全，「字典就是這樣一代一代慢慢完善起來的。」她本以為這一舉動是「吃力不討好」，沒想到在去年書展時，她竟收到了不少讀者對粵拼檢索的正面評價，「我在書展當值時，有一位讀者看了字典很久，走過來告訴我新加的粵拼檢索做得很好。」。

對於銷量，郭子晴言並無壓力，強調字典作為出版社最寶貴的財產，不求暢銷而求長銷，她形容字典是細水長流的事，作為出版社，除了保證一如既往的質素之餘，也在視覺效果上做了努力，「希望這本字典可以經得起時代的考驗。」