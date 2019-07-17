調查：西多士成茶餐廳最受歡迎小食　加紅豆冰要跑12公里「贖罪」

不少港人、旅客愛光顧港式茶餐廳，有調查發現首三位最常叫的茶餐廳小食都是「邪惡」之選，分別是西多士(57%)，其次是炸薯條(30%) 及炸雞髀(28%)。 以西多士為例，受訪者平均一星期食 1.1次。由於20歲或以上的香港成年人約有 629 萬人，機構推算港人每年吃了超過 3.2 億份西多士，數量多至足以環繞地球一圈。

有調查發現，西多士成茶餐廳最受歡迎小食。（資料圖片）

生活易旗下的健康生活資訊網站「healthyD」在今年4月至7月進行「至愛港式飲品小食調查」，通過網上問卷成功訪問 1,233 人。調查發現，最受歡迎都是炸物小食，分別為西多士(57%)、炸薯條(30%) 及炸雞髀(28%)。

西多士加紅豆冰 要跑1小時46分「贖罪」

尚營坊高級營養師黃凱詩表示，西多士是不少市民下午茶的首選，若點一份西多士(420卡)加一杯紅豆冰(260卡)，一餐下午茶已攝取達 680 卡路里。以一位約 55 公斤女士以時速7公里速度跑步為例，需跑約1小時 46 分鐘才可消耗。她建議下午茶可選擇較健康的食物，例如可點一份果占多士(184 卡) 及一杯凍檸茶自行加一湯匙糖水(20 卡)來代替高油、高糖的西多士及紅豆冰。

調查發現超過五成半受訪者表示最經常點的飲品是港式奶茶。（資料圖片 / 視覺中國）

熱奶茶走糖熱量仍高

在茶餐廳飲品方面，調查發現超過五成半受訪者表示最經常點的飲品是具香港特色的奶茶，平均每星期飲 2.1 杯 ; 其次為檸茶(46%)，平均每星期飲 1.5 杯 ; 而檸水及咖啡亦佔30%及29%，則平均每星期飲1杯及1.7杯。

黃凱詩指出，若以一杯熱奶茶熱量為 140 卡路里為例，很多人會以健康為由選擇不加糖，但其實只是少了 32卡。每日飲用一杯正常熱奶茶，一星期可增近兩磅，她建議若每天一定要飲奶茶，在茶餐廳點奶茶時，除了走糖外，要求少奶也是較佳選擇。

調查發現，近9成受訪者表示有光顧港式茶餐廳或冰室的習慣。（生活易圖片）

年紀越大 越愛光顧茶記

調查結果顯示，近9成受訪者表示有光顧港式茶餐廳或冰室的習慣，每星期平均去 3.6 次，相等於約隔天光顧一次。調查亦反映年紀越大，光顧茶餐廳或冰室的次數亦相對越多，50歲或以上人士更每周平均去 4.1 次，推算一年便光顧茶餐廳超過 200 次。

茶餐廳食物大部份都屬於高脂、高卡、高鹽類別，黃凱詩建議可以選吃較低卡路里的茶餐廳食物，例如早餐可選鮮番茄牛肉通粉、雪菜肉絲米 ; 午餐可選湯飯及瘦叉燒飯等 ; 下午茶可吃果占多 ; 晩餐點粟米肉粒或番茄牛肉飯也是較佳的選擇。此外，她建議每天應進行 30 分鐘中等劇烈程度的帶氧運動，以增強心肺功能及消耗熱量，幫助維持健康體重。

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