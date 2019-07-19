【逃犯條例】十餘人到英華女學校抗議　促校方嚴正處理以立榜樣

元朗各界關注大聯盟今（19日）到英華女學校，抗議一名教師疑於7月7日「九龍區大遊行」後，示威者佔據旺角彌敦道期間，非法禁錮他人的行為。 關注組認為，老師為生師表卻未能做到以身作則，強調學校應嚴厲處理事件，並以此為鑑。

元朗各界關注大聯盟一行十二人今（19日）到英華女學校門外請願。（曾凱欣攝）

今月7日九龍區反修例遊行後，有示威者在旺角集結。一名30歲女子疑被誤當便衣探員，被示威者包圍並要求其刪除拍攝的影片。警方在事後拘捕兩男一女，當中包括一名女中學教師。

元朗各界關注大聯盟一行十二人到英華女學校門外請願，各人手持「為人師表 教壞細路」、「涉嫌禁錮 途人無辜」及「樹大枯枝 謝絕『黃師』」等標語，期間又高叫口號。

關注組認為，有老師為生師表卻未能做到以身作則，為學生帶來好榜樣，強調學校應嚴厲處理事件，並以此為鑑；又指學校作為教育機構，應為香港下一代作好榜樣。

關注組代表林杏俄表示，對老師的行為非常痛心，認為香港作為法治社會，應和平表達訴求，以正途表達不同的意見。被問到學校應如何處理事件，林杏俄相信學校有一套機制處理教師的行為，望學校能嚴正處理，該老師亦應檢討日後的做法。