浸大教學系統被入侵　學生照片、電郵資料外洩

浸會大學發現網上教學平台Moodle遭駭客入侵，今日（19日）透過電郵通知部分受影響的學生，指他們的電郵及相片資料外洩。其中捍衛廣東話組織「港語學」召集人、被浸大停學的陳樂行其中一名受害人，他估計至少有300名同學受今次事件影響，又認為浸大擁有他們的地址、電話等，擔心個人資料會進一步外洩。 浸大回應指，一名學生的帳戶被黑客入侵，因而登入系統盜取資料，校方已阻截有關行為，安排學生更改密碼，又向私隱署通報。

浸大今日發電郵向受影響的同學講述事件。（資料圖片）

浸會大學今日（19日）透過電郵公布，網上教學平台Moodle遭駭客入侵，未經授權取得部分同學的電郵、照片，Moodle論壇發文內容等資料。浸大在電郵內指出，一向按既定的程序處理所有個人私隱資料。

捍衛廣東話組織「港語學」召集人、浸大學生陳樂行，今日下午收到浸大的電郵，指他的個人資料包括電郵及照片已被盜取。

捍衛廣東話組織「港語學」召集人、浸大學生陳樂行的帳戶亦被通知已遭盜取。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

學校問卷會問及收入、社會事件取態

陳樂行接受《香港01》訪問，他坦言不擔心今次事件，因為網上教學平台僅得電郵及照片的資料，但認為浸大有過度收集同學的個人私隱。他說：「學校的問卷會收集同學的收入、甚至連同學對社會事件的取態也會查問」，擔心浸大或未能保護該此資料，「我是擔心這些個人資料會外洩。」相信今次事件至少影響300名同學。



Moodle系統能檢閱同班同學資料

陳樂行稱，有同學曾向浸大的資訊科技處（ITO）查詢事件，對方回覆指今次事件實際上僅為同學X的帳戶被盜用，惟被盜帳號能透過Moodle系統檢閱同班同學資料，因此發電郵予其他的同學。

帖文又指，資訊科技處曾嘗試聯絡X同學，但未有回覆。

浸大：已通報私隱署

浸大發言人回應指，浸大恆常監測發現，大學的電子學習系統在7月15及16日有不尋常活動，部分學生的姓名、學生照片、電郵地址和在系統留言板的討論內容，被不正常存取，經調查後相信是一名學生的帳戶被黑客入侵。校方即時阻截有關行為，安排該學生更改密碼，停止學生在系统存取他人資料的功能。

浸大已將事件通報個人資料私隱專員公署，發電郵通知受影響同學，並知會全校師生。浸大提醒所有師生妥善保存個人密碼，如發現有不尋常情況，應即時通知校方。