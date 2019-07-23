浸大委任英數據科學專家郭毅可掌副校長　專責研究及拓展

浸會大學校董會通過委任英國倫敦帝國學院(Imperial College London)計算科學系教授郭毅可，來港出任副校長（研究及拓展），明年1月1日元旦履新。他將領導浸大拓展整體研究策略、研究設施和研究生教育，並推動知識轉移及與國際研究夥伴合作。 撰文：李樂天

浸會大學校董會通過委任郭毅可出任副校長（研究及拓展），明年1月1日元旦履新。（資料圖片）

浸大表示，郭毅可教授是國際知名的數據科學研究先驅，領導開發數據分析和機器學習的創新科技。他創立帝國學院數據科學研究所，為帝國學院六個校級研究所之一，以數據科學和人工智能科技促進跨學科的研究，在創新科研領域上算是首屈一指。

郭教授早年在北京清華大學取得電腦科學學士學位，並獲帝國學院頒授電腦科學博士學位。他在1997年開始在帝國學院任教，2002年晉升為教授，更於2018年獲選為英國皇家工程院院士及歐洲科學院院士。他近年集中研究數據科學和數據挖掘在生命科學、醫療保健、環境科學和創意設計等方面的應用。

浸大校長錢大康對校董會的委任表示歡迎，他指郭毅可是國際著名學者，在教學、研究和學術領導各方面都表現超卓。（資料圖片）

浸大校長錢大康對校董會的委任表示歡迎，他指郭是國際著名學者，在教學、研究和學術領導各方面都表現超卓，「我有信心以他傑出的研究成就、國際視野、跨學科研究的國際合作經驗，以及與高教界和工業界的緊密聯繫，能協助進一步強化和推動浸大的研究工作。」

