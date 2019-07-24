【逃犯條例】網民於七大英國媒體登廣告　冀新閣揆助港人捍衛自由

政府修訂《逃犯條例》引發連場爭議，有市民對政府漠視五大訴求感到不滿，更發起每周到18區遊行。有網民發動今日（24日）起至26日攻佔七大英國報章及五大城市廣告箱，指因應約翰遜（Boris Johnson）今日正式接任英國首相一職，希望把《中英聯合聲明》放上國際舞台，推動英國在新首相帶領下，助港人捍衛自由，推出實際措施，與香港「同行作戰」。

港人在七大英國報章、雜誌、網上媒體刊登廣告。（英國媒體Spectator Coffee House截圖）

有網民在網上論壇連登表示，即日起刊登廣告至七大英國報章、雜誌、網上媒體，並即日起以實體廣告版形式，佔領英格蘭、蘇格蘭、威爾士街頭至7月26日。七大英國報章、雜誌、網上媒體包括Evening Standard、Guardian、Spectator Coffee House、Spectator、Guido Fawkes、Conservative Home及New Statesman。而實體廣告版的位置則分別在倫敦、利物浦、伯明翰、愛丁堡及卡迪夫。

網民表示，是次發起的行動目的是「直接撕破中國假面具，向英國明確指出中國持續違反聯合聲明：剝奪香港人言論、集會、採訪自由以至參選、普選權利，視國際條約如糞土。」該名網民亦指，他們竭力將聯合聲明重新放上國際舞台，推動英國在新首相帶領下，再次捍衛自由，推出實際措施，與香港同行作戰。