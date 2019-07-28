【728集會．交通消息】集會人士行出馬路　多條巴士線受影響

7月21日民陣發起遊行，最終部份示威者轉戰中聯辦，並與防暴警於上環一帶發生衝突，警方施放多枚催淚彈、橡膠子彈及海綿彈等。有團體今日(28日)發起「全城追究上環開槍大遊行」，反對警方於當日向示威者開槍，但由於遊行被警方反對，僅准許於中環遮打花園舉行集會。 集會開始不久，警方於德輔道中截停一輛私家車，引發集會人士衝出馬路與警員口角。大批集會人士其後一直沿馬路，向金鐘、灣仔方向前進。由於多條行車線被霸佔，交通情況受阻，多條巴士路線受影響。

大批市民聚集在灣仔、銅鑼灣一帶（盧翊銘攝）

【17：40】新巴城巴表示，因應道路封閉，現有20條路線暫停服務，多條路線需要改道行駛。

暫停路線：1, 5B, 5X, 10, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 26, 103, 260, 789, 967, H1, H1A, H2, W1, X15, X15R

【17：15】九巴宣布，因應港島區的交通情況，一些路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。受影響路線如下：

暫停服務：103, 108, 117, 934, 936

改道：101, 102, 104, 106, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 182, 307, 601, 603, 619, 673, 680, 681, 690, 905, 914, 948, 960, 961, 968, 978

九巴稱，如有查詢，可致電九巴顧客服務熱線 2745-4466，或使用 App 1933 及九巴網站的即時對話功能；乘客亦可登入九巴及龍運智能手機應用程式或瀏覽九巴網頁 www.kmb.hk，查閱個別有關路線資訊。

示威者霸佔銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環一帶的部分道路。（張浩維攝）

【16：57】運輸署再宣布，部分公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：

下列巴士路線服務暫停：5B, 5X, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 108, 117, 260, 934, 936, 967, W1, H1

下列巴士路線改道行駛：1, 2, 10, 11, 25, 26, 37A, 90B, 101, 103, 104, 109, 111, 113, 115, 182, 307, 601, 603, 619, 673, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 905, 914, 948, 960, 961, 968, 969, 978, 88R

電車服務： 介乎跑馬地總站及上環(西港城)總站之間來回線的電車服務暫停。

另外，以下路段現已封閉：

-干諾道中的部分行車線(往金鐘方向)

-琳寶徑的全線(往上環方向)

-銀行街的唯一行車線(往皇后大道中方向)

-德輔道中介乎畢打街與皇后大道中的全線（來回方向）

-金鐘道的全線（來回方向）

-軒尼詩道的全線（來回方向）

-怡和街的全線（來回方向）

示威者霸佔銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環一帶的部分道路。（歐嘉樂攝）

【16：20】運輸署宣布，因應公眾活動，以下途公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：

下列巴士路線服務暫停：5B, 5X, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 108, 117, 260, 967, W1, H1

下列巴士路線改道行駛：1, 2, 10, 11, 25, 26, 37A, 90B, 101, 103, 104, 109, 111, 113, 115, 182, 307, 601, 603, 619, 673, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 905, 914, 934, 936, 948, 960, 961, 968, 969, 978, 88R

電車服務：介乎跑馬地總站及上環(西港城)總站之間來回線的電車服務暫停。

示威者指揮現場交通（盧翊銘攝）

【16：16】新巴及城巴表示，因應道路封閉，現有12條路線暫停服務。乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。暫停服務路線如下：5B, 5X, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 260, 967, H1, H2, W1。

【15：56】運輸署宣布，下列巴士路線改道行駛：

1, 2, 5B, 10, 11, 25, 26, 37A, 90B, 101, 104, 109, 111, 113, 115, 182, 260, 307, 619, 690, 720, 722, 780, 948, 969, H1, 88R

另外，電車服務亦受阻：

介乎跑馬地總站及上環(西港城)總站之間來回線的電車服務暫停。

大批市民突然走出馬路。（歐嘉樂攝）

【15：50】運輸署宣布，以下道路已封閉：

-干諾道中的全線(來回方向)

-琳寶徑的全線(往上環方向)

-銀行街的唯一行車線(往皇后大道中方向)

-德輔道中介乎畢打街與皇后大道中的全線（來回方向）

-金鐘道的全線（往灣仔方向）

九巴表示，因應港島區的交通情況，九巴部分路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客可依照在場外勤人員指示。受影響路線如下：

101, 103, 104, 109, 111, 113, 115, 182, 307, 601, 603, 619, 673, 680, 681, 690, 905, 914, 934, 936, 948, 960, 961, 968, 978

九巴指，如有查詢，可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用App 1933及九巴網站的即時對話功能；乘客亦可登入九巴及龍運智能手機應用程式或瀏覽九巴網頁www.kmb.hk，查閱個別有關路線資訊。