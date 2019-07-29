房委會通過推行免補地價分租計劃　料34萬業主合資格參加

房協去年推行「未補價資助出售房屋出租計劃」，政府早前計劃擬將房委會未補價的居屋及租置公屋單位涵蓋在內，料將涉及約34萬名合資格的業主。 房委會資助房屋小組委員會將於今日（29日）開會，會上通過房委會以試行形式加入分租計劃，將於今年第四季起邀請合資格的業主提交申請。房委會與房協將於計劃推行後一年因應實施情況，為成效作中期檢討。

房委會資助房屋小組開會，將就未補價資助出售房屋出租計劃作討論。（資料圖片）

房委會資助房屋小組委員會於會議上通過房委會以試行形式加入分租計劃，料將約有34萬名業主，符合擁有未補價單位達10年以上的資格。而租戶則需要為輪候至少3年的公屋一般申請人，或輪候至少6年的配額及計分制的非長者一人申請者。

業主除可出租房間外，亦能選擇出租整個單位。不過，由於資助出售房屋大多為兩房至三房單位，故規定業主最多只能出租不多於2個租戶，以防止業主過度分間房間。另外，業主可將整個單位出租予指定的非政府機構，機構能協助配對業主及租戶。而除了透過地產代理配對外，房協亦會推出網上「放盤」平台，協助業主及租戶配對。不過，當局不會為租金水平設限，稱參加計劃的租客須通過入息審查，相信最終租金水平會低於市價。

公屋聯會到房委會請願。（公屋聯會提供圖片）

公屋聯會於會前到房委會總部請願，房委會資助房屋小組主席黃遠輝到場接過請願信。公屋聯會稱支持房委會推行「未補價資助房屋出租計劃」，並就增加房屋供應提出多點建議。當中包括建議於石籬中轉屋拆卸前，將其納入暫租住屋的計劃，增加過渡房屋的供應。

倡改建工業大廈作中轉屋

他們又將房委會轄下的七座工業大廈改建為中轉房屋，並將部分工業大廈拆卸重建為公營房屋，包括出租公屋或綠置居等。此外又建議參考長者租金津貼計劃，將824億元的房屋儲備金用作租金津貼之用，提供給輪候公屋超過三年的申請者。另外，公屋聯會認為可審視現有未盡用地積比率的的公共屋邨，於適當空間加建綠置居；並降低新建公共屋邨內的綠化面積比率，換取更多可見樓面面積。