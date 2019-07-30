建造學院六項課程通過評審達三級資歷　盼為學生提供晉升階梯

職業專才教育在香港發展多年，現時已成為不少中學畢業生的另一出路。為建造業培訓人才的香港建造學院，今日（30日）公布再有6項課程通過評審；學院現時已有7項課程達資歷級別第三級。 建造學院院長黃君華指，除了希望吸引更多人入行，亦期望能夠為修讀課程的學生提供晉升階梯。

香港建造學院自去年「建造文憑（油漆及裝飾）」獲評審為資歷架構級別第三級，今日（30日）宣布今年再有6項課程通過評審，達到資歷架構第三級；包括「鋼筋屈紮」、「砌磚、批盪及鋪瓦」、「細木工藝」及「金工及焊接」4個範疇的全日制一年建造文憑課程。而另外兩項則為「建造業安全督導員證書」及「工地安全督導技巧證書」兼讀制證書課程。

六項課程是次成功通過評審，黃君華（右）期望能為學生提供更好晉升階梯。（李家偉攝）

學院現時已有7項課程達資歷架構級別第三級，建造學院院長黃君華指，政府正推動職專教育，雖然建造業前景正受政治等社會環境影響，但香港始終有基建需求，未來如有機場第三條跑道、十年醫院計劃等多項工程，除了希望吸引更多人入行，亦期望能夠為修讀課程的學生提供晉升階梯。

黃君華又提到，目前油漆及細木工藝課程最受歡迎，學院會繼續按市場需要，爭取將另外8項建造證書課程列入資歷架構內。