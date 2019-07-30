城大研究：港青年開心指數遜新加坡10百分點　料修例風波後再挫

城大最新研究顯示，香港年輕人的開心指數，以及對各方面生活質素的滿意度，都比新加坡青年人低。負責研究的城大人文社會科學院署理院長黃成榮認為，近日社會動盪後，本港年輕人的開心指數會跌得更嚴重。

城大最新研究顯示，港青對各方面生活質素的滿意度，都比新加坡青年人低。（李樂天攝）

香港城市大學社會行為科學系與HK We Care在今年1月至6月進行了一項名為「青年人開心指數研究：香港及新加坡兩地比較」的問卷調查。研究團隊在兩地各訪問了超過1000名40歲以下年輕人，收集了共2304份有效問卷。問卷調查主要探討年輕人當天開心指數（10分為最高，1分為最低），以及11個生活質素的滿意程度。

報告指出，香港年輕人對各方面生活質素滿意度都非常低，尤其是平均分只得3.87的房屋質素。而排尾2、3的是政治及社會和環境。香港平均分最高的娛樂消閒（6.68），竟低於新加坡平均分最低的文化傳承、就業機會及工作（7.09)，顯示香港年輕人的生活滿意度遠低於新加坡年輕人。

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對此，研究團隊提供了一系列的建議。房屋方面，香港可以仿效新加坡的房屋政策，為香港年輕人提供新的選擇，減少他們買樓的負擔。

政治及社會方面，當權者應不論政治取向，定期與年輕人對話溝通，真正瞭解青年人對政治及社會的訴求，令他們感到自己的意見被重視。

環境方面，政府應該善用年輕人對環境保育的心，與他們一起商討未來的環保政策。

教育方面，政府應該引入多元化教學方法，例如問題導向學習法等，引起年輕人主動學習的興趣。

醫療方面，政府應想辦法減少公立醫院的輪候時間，以及推動基層醫療，加強預防性醫療服務，減少未來社會的醫療負擔。

總括而言，研究團隊提出三大綜合建議：政府應從年輕人的角度出發；政府應加強對年輕人的溝通；政府應吸納年輕人加入咨詢及決策組織，把多元化意見帶入議會。