世界最佳留學城市排名出爐　香港排第14　較去年跌兩級

大學排名機構Quacquarelli Symonds（QS）今（31日）公布2019年世界最佳留學城市排名，香港排行第14位，對比去年排名下降兩級，相較2015年則大幅下跌9位。不過，香港仍然被評為亞洲第三大留學目的地，首兩位為東京及首爾，分別全球排名第2及第10。

QS公布2019年世界最佳留學城市排名，香港排行第14位，亞洲區屬第三位。（資料圖片）

香港為亞洲第三大受留學目的地

QS最佳留學城市排名一共有120個城市上榜，機構按照六個指標編制排名，包括大學排名、學生組成、城市嚮往度、就業市場活躍度、生活成本及學生意見。QS在過程中訪問約8.7萬個學生對該城市的學習體驗，亦參考國際雜誌《經濟學人》、「TopUniversities.com」等宜居城市的調查數據等。

2019年QS世界最佳留學城市排行榜倫敦、東京及墨爾本繼續位列首三位。香港在全球排名第14位，比去年排名輕微下降兩級。

不過，香港在2015年曾擠身排行榜第5位，但此後連續五年下降，2017年跌出十大排第11位，2019年排名更進一步下滑。不過，香港在亞洲各城市中排名第3，首兩位為東京及首爾，分別全球排名第2及第10位。

QS分析，香港主要優勢是大學數量和質量，由於香港大學和城市大學等在最新世界大學排名中表現突出，令香港在大學排名指標上取得高分排世界第8位；其次是僱主招聘活躍度指標中，在全球排名第10位。不過，學生意見則由第27位下降至第33位。

英語為官方語言具優勢

QS研究總監 Ben Sowter表示，香港擁有眾多排名較高的世界一流大學，是世界上很少有的城市。他認為本港以英語作為官方語言之一是優勢，首爾和東京都則沒有這項賣點。

他續指，香港在生活成本相較上述兩個城市更低，加上本港經濟實力強勁，為畢業生帶來良好的就業前景。不過，Ben Sowter認為，香港的學生意見指標下跌為不足之處，建議本港應思考如何重新嘗試吸引海外頂尖人才來到香港。



至於香港今年排名比四年前下降9位，QS回覆《香港01》查詢指跌幅並不顯著，原因是QS一直有調整排名的計算方法，例如近年新增學生意見指標，受訪學生數目亦有所增加，若剔除這項指標，香港或會比往年做得更好或相若。